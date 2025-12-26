Empresarios del ocio nocturno prevén 250 fiestas ilegales en Galicia durante Fin de Año y Reyes

La Federación Gallega de Salas de Fiesta y Discotecas (Fesdiga) prevé unas 250 fiestas ilegales por toda Galicia durante la noche de Fin de Año y la de Reyes, lo que supone un 22% menos que las 320 esperadas en las navidades pasadas.

Así lo ha señalado en rueda de prensa el presidente de Fesdiga, Samuel Pousada, quien ha dicho que cerca del 85% de estas celebraciones se realizarán el 31 de diciembre.

Además, ha detallado que la distribución por provincias será desigual, ya que en Pontevedra y en A Coruña se prevén unas 85 fiestas ilegales, respectivamente, mientras que en Lugo y en Ourense, unas 40.

De esta manera, ha dicho, se ha recuperado la situación prepandemia, incluso reduciendo las cifras de la campaña de 2019, cuando se esperaban 280 fiestas ilegales. Todo ello después de sufrir un incremento exponencial de celebraciones sin licencia en Galicia tras la salida del confinamiento.

Pousada ha explicado que la mayoría de estas fiestas se llevarán a cabo en locales con licencia que realizan una fiesta extraordinaria sin solicitar el permiso pertinente. En este punto, ha puesto el foco en los ayuntamientos, lamentando las dificultades que se encuentran los establecimientos a la hora de realizar algún trámite.

«A veces la autorización llega tres meses después de haber celebrado la fiesta», ha criticado, recordando que muchos locales no la solicitan.

Por otra parte, según sus cifras, un 15% de estas fiestas ilegales son «clandestinas», en locales sin acondicionar que se alquilan para estas ocasiones «con ánimo de lucro» y «sin autorización», representando un «grave peligro» para los asistentes.

En este punto, incluso ha criticado que hasta un 2-3% de estos locales son públicos, cedidos por los ayuntamientos; poniendo nuevamente el foco en la tradicional fiesta celebrada en la entrada del auditorio Mar de Vigo que «representa un peligro» porque «es un local muy grande pero no adaptado para este tipo de actividades».

Ley prevención de adicciones

Entre otros temas, Samuel Pousada también ha hablado de la reciente aprobación de la ley de protección de la salud de las personas menores y prevención de las conductas adictivas de Galicia, reivindicando la importancia de esta medida a la hora de reducir la ingesta de alcohol entre menores.

Sin embargo, ha insistido en la necesidad de que los ayuntamientos cumplan esta nueva ley cuando entre en vigor, que prevé que sea entre marzo y abril, para evitar botellones.

Pousada también ha hecho balance después de más de un año en vigor del nuevo protocolo de actuación ante violencias sexuales y agresiones LGTBIfóbicas, indicando que se han reducido de forma «significativa», pero esperando que continúen bajando.