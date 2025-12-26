Alternativas a la calefacción en invierno: cómo calentar tu casa de forma segura y prevenir accidentes

La llegada del frío dispara el consumo eléctrico en muchos hogares españoles y reaviva la preocupación sobre aquellos en los que se vive una situación de pobreza energética. El uso de calefactores y estufas eléctricas ha ganado peso en los últimos años, lo que exige una mayor vigilancia para garantizar la seguridad y reducir el riesgo de accidentes.

En los últimos cuatro días se han registrado, al menos, 13 muertes por fuego o intoxicación de gas en España. Solo hoy, 26 de diciembre, se han conocido tres muertes en Galicia que la policía investiga como vinculados a estos supuestos: un padre y su hijo en Mugardos (A Coruña) y un hombre de 57 años en Pontevedra. Estos casos se sumarían a los de días anteriores en Málaga, Palencia, Cáceres, Ciudad Real, Granada y Tenerife.

Muchos de estos incidentes se podrían evitar mediante controles periódicos, hábitos seguros y el uso de productos certificados. Los casos de esta última semana resaltan la urgencia de revisar las instalaciones eléctricas antes de que aumente el consumo durante el invierno y reforzar la divulgación de conductas seguras a la hora de calentar nuestro hogar.

Medidas de seguridad para la calefacción con gas natural

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico proporciona una serie de recomendaciones sobre cómo utilizar calefacciones a base de gas natural de forma segura en el hogar:

La habitación debe contar con la ventilación suficiente: esto se asegura con una rejilla (que dé al exterior) cerca del suelo y otra cerca del techo, siempre limpias de pelusa o suciedad, y nunca obstruidas o tapadas, por mucho frío que haga.

Los calentadores y calderas deben tener una adecuada salida de humos: el tubo de salida ha de proporcionar el tiro suficiente.

Vigile el color de la llama: la llama debe ser azul y recta. Una llama amarillenta o que oscile es indicio de mala combustión. Encienda la cerilla antes de abrir el gas.

Compruebe las llaves: verifique que cierra las llaves de paso del aparato cuando termina de usarlo. Si se ausenta varios días, cierre la llave de paso general.

Haga revisar su instalación con la frecuencia reglamentada (cuatro años si es de gas natural).

No utilice a la vez la campana extractora de humos de la cocina y la caldera de calefacción. Si la caldera se encuentra en la misma cocina, la campana extractora puede hacer que los humos de la caldera se metan en la cocina en lugar de salir fuera. Apague la calefacción mientras emplea la campana extractora.

No emplee la instalación de gas para usos distintos a aquellos para los que fue concebida: por ejemplo, no cuelgue objetos de los tubos ni los utilice como toma de tierra eléctrica.

Si notara olor a gas no encienda luces ni llame a timbres. Abra las ventanas y ventile la estancia. Compruebe si el gas se escapa de un aparato a gas mal cerrado y en ese caso, ciérrelo bien. Si ésa no es la fuente del olor, o no puede hallarla, haga que un técnico autorizado revise su instalación lo antes posible.

Formas de reducir el consumo eléctrico y elegir dispositivos eficientes

En cuanto a la utilización de aparatos de calefacción eléctricos, para optimizar el consumo, lo mejor es mantener una serie de hábitos y criterios a la hora de escoger los dispositivos que utilizaremos en nuestro hogar:

Mejorar el aislamiento térmico de los ambientes, ya que conserva el calor y disminuye el consumo.

de los ambientes, ya que conserva el calor y disminuye el consumo. Desconectar los equipos que no se estén utilizando.

Apagar luces y dispositivos en las habitaciones en las que no estemos.

Escoger dispositivos con modo 'ahorro de energía' .

. Elegir electrodomésticos con el mejor etiquetado energético posible y evitar equipos con mayor tamaño del necesario.

No solo el uso de productos de baja calidad o viejos incrementa el riesgo, también es importante no superar la capacidad total del sistema eléctrico de nuestro hogar para evitar cortes de energía o incendios.

La pobreza energética en Galicia

Un 15% de las viviendas de la provincia de A Coruña no cuenta con ningún sistema de calefacción, según un estudio publicado por Idealista. El 13% de las de Pontevedra , tampoco. Y tanto en Lugo como en Ourense el 9% de los hogares también vive bajo pobreza energética, con casas congelándose con sus inquilinos dentro. Concretamente, hace un par de meses el Informe del Estado de la Pobreza en Galicia revelaba que en 2024 un 17% de la población gallega no pudo permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada.

Según la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático (MITECO), la ausencia de calefacción y el consecuente empleo de «aparatos eléctricos para cubrir esa necesidad, revela en sí misma unas condiciones precarias». Evidencia, de esta forma, que aquel que no se puede permitir encender la calefacción, o que habita un inmueble que ni siquiera tiene, es pobre energéticamente, un grupo social al que lamentablemente pertenecen muchas personas.