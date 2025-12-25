Turistas que escapan de la Navidad: "Nos vamos a Egipto, es un peñazo el palizón que te pegas en estas fiestas"

Carlos y Ana, de 55 años, departen sonrientes en la cola para facturar el equipaje para volar a Aswan, en Egipto, en la Terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. Trabajan en el sector del metal, es el primer año que coinciden sus vacaciones en Navidad y no lo han dudado. "Siempre nos vamos fuera, pero a destinos en España cuatro o cinco días si coinciden los festivos, porque no nos gusta celebrar la Navidad. Este año, como teníamos más días, nos vamos a Egipto, porque llevábamos mucho tiempo queriendo ir", relatan ambos, paradigmas de un nuevo tipo de turista que está en auge en nuestro país: el que aprovecha esta época para viajar a destinos exóticos, principalmente musulmanes, para evitar pasar "por lo de siempre".

"Es que es un peñazo el palizón que te pegas para cocinar para ocho o diez personas... Solo curras. Es un estrés", razona Carlos, quien, junto con su pareja, suelen quedar para cenar y comer con amigos y familia en las fechas señaladas. En su caso viajan con Catai y estarán de vacaciones hasta el día 29 de diciembre: aparte de la ruta por Egipto, aprovecharán para visitar el Mar Rojo. "Viajar ahora está muy bien, la Navidad se hace pesada, siempre lo mismo, el estrés, comprar regalos...", añade Ana.

Miriam y Rafa, de La Línea de la Concepción (Cádiz), vuelan también a Egipto junto a su hijo adolescente. El año pasado viajaron a México y les "gustó mucho la experiencia". Rafa dice que no es por huir de la Navidad, que le gusta, sino "por vivir algo diferente", pero su mujer parece aliviada de quitarse todos los eventos. "A él sí, pero a mí la Navidad no me gusta especialmente".

Vitoria tiene unos 60 años y espera con su marido y sus hijas veinteañeras en la misma fila. Dice que lo de huir de la Navidad no es el motivo principal de viajar ahora, pero sí uno de ellos. "Yo este año me voy a librar de preparar la cena, que es un curro enorme". Marcos y Paula viven en Copenhague durante el año y ya han tenido bastante Navidad. "Vamos a hacer un viaje de espantada navideña".

Los casos de Carlos, Ana, Miriam, Rafa, Vitoria, Paula y Marcos no son una excepción. Diversas fuentes del sector turístico aseguran que hay una tendencia cada vez mayor a viajar en Navidad a destinos nada navideños, principalmente musulmanes, aunque también al Caribe y al sureste asiático. Solo en la mañana del pasado viernes había hasta cinco vuelos a Egipto desde el aeropuerto de Barajas.

Apertura del Gran Museo Egipcio

El año pasado, pese a la guerra de Gaza, que desestabilizó la seguridad en la zona, 145.000 turistas españoles viajaron a Egipto y se espera que este año se batan récords gracias a la apertura de la totalidad del Gran Museo egipcio, que exhibe 100.000 objetos, incluyendo tesoros de la tumba de Tutankamón, lo que le convierte en el museo arqueológico mayor del mundo.

Desde Acave, la asociación corporativa de agencias de viaje especializadas, precisan que para este año sus 400 socias prevén un aumento de la demanda de viajes en Navidad de entre un 5 y un 10% con respecto al mismo periodo de 2024. Además de Egipto y Túnez, Marruecos es otro destino al alza, con cerca de dos millones de turistas españoles registrados el año pasado.

Israel está esperando en la fila en la T1 para viajar precisamente a Marrakech. Vive en Donosti con su pareja y se van a reunir con amigos allí para pasar estas fiestas. "No solemos celebrar la Navidad", explica para luego contar socarronamente que, pese a ser un país musulmán, les han ofrecido celebrar una cena especial en Nochebuena. "En un riad, como somos españoles...", dice, sonriendo y negando con la cabeza, dejando ver que no van a ir.