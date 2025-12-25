El auge del 'turismo Grinch', viajar a destinos exóticos para huir de la Navidad: "El objetivo es desaparecer"

La propia Mónica Ferreiro, técnica de turismo y autora del Blog especializado 'El viaje de Sofi', pasó por esa "etapa" hace poco: "Quería huir de la Navidad, llegó un momento en que estaba supersaturada de cómo te invade la publicidad desde noviembre, de las luces, de las cenas de empresa...".

En aquel momento, residía en el norte de España, y también le apetecía un poco de buen tiempo, "un sitio cálido". Se fue con su pareja a pasar la Navidad en el Algarve portugués precisamente para "huir de las tradiciones, de las cenas en que acabas empachada, de las quedadas que parece que tienes que hacer en pocos días cuando tienes todo el año para hacerlo".

Se le ilumina la voz mientras lo recuerda porque dice que aquel viaje fue un respiro, "una válvula de escape, estar en playa comiendo pulpo" cuando el resto del país se atiborraba a comer, a beber, a juntarse con otras personas en los centros comerciales como si los regalos se fueran a acabar, a ser feliz casi por obligación. Porque sí.

Nuevo turismo

De aquel viaje nació una entrada en su blog que tituló 'Objetivo, huir de la Navidad viajando', en la que sugería destinos "para desaparecer" un rato, "ideales si eres un poco Grinch, o simplemente porque tienes unos días de descanso en estas fechas y te gusta viajar para cargar las pilas". Entre los destinos estaban las playas paradisiacas de la Rivera Maya, Egipto, Marrakech, Lanzarote o glamping en Cantabria.

Mónica Ferreiro, autora del blog 'El viaje de Sofi', en la isla de Cozumel, en Rivera Maya, uno de los destinos al alza en Navidad. / EL PERIÓDICO

Mónica es el epítome de un nuevo tipo turista navideño que evita los típicos viajes a ver las auroras boreales de Laponia o Islandia o las visitas a los mercadillos centroeuropeos. Estos destinos siguen al alza, pero cada vez más, de forma paralela, aumentan los viajes a países donde no se celebra la Navidad occidental.

"Egipto está muy cotizado en estas fechas", confirman en la Agencia de Viajes de El Corte Inglés, que publicita en su página web los destinos de 'No Navidad' para aquellas personas que "no les apetece sentir el espíritu navideño". En su caso, recomiendan India, Marrakech y Emiratos Árabes.

Las cifras avalan este cambio de tendencia. Según Acave, la asociación que representa a más de 400 agencias, el sector prevé un aumento de la contratación de viajes en Navidad de entre un 5 y un 10% más que en 2024, con un aumento de las reservas no solo a destinos navideños clásicos sino a Dubái o Abu Dhabi, entre otros.

De Egipto a Vietnam o Maldivas

"La pandemia cambió el patrón y ha aumentado el interés por viajar durante todo el año. Los viajes en familia son protagonistas tanto en verano como en Navidad, cuando se tienen más vacaciones laborales y escolares", afirma Jordi Martí, presidente de Acave, quien, además de destacar el gran incremento de desplazamientos a destinos navideños tradicionales, también señala el aumento del perfil de viajeros a los que no les importa perderse la Navidad. "Su objetivo no es celebrar la Navidad fuera de casa, sino disfrutar fuera de casa en Navidad".

"Hay un nuevo perfil de viajero cuyo objetivo no es celebrar la Navidad fuera de casa, sino disfrutar fuera de casa en Navidad" — Jordi Martí. Presidente de Acave

En ese sentido, destaca Marruecos, por su cercanía, y Egipto, "uno de los primeros países que se abrió el turismo" tras la pandemia del covid, y que es "asequible y atractivo". "Tiene una buena conectividad y además acaba de inaugurar el Gran Museo, otro input que te pone en la diana", asevera. Desde Acave destacan también como destinos atractivos en estas fechas Turquía, Jordania y Túnez.

"Existe la gente que huye del concepto de la Navidad. Hay clientes que te lo reconocen en 'petit comité', que están cansados de las fiestas, de las aglomeraciones...", sostiene un agente de una agencia madrileña de viajes de lujo, que afirma que muchos clientes viajan estas fechas a destinos budistas o musulmanes: "Hay gente que se va a Maldivas, Indonesia, Vietnam, Tailandia...".

"Muchos clientes te dicen que no quieren pasar aquí la Navidad, que no desean juntarse con la familia o prefieren huir del frío", precisan en la Agencia Quiero Viajes, donde notan en estas fechas un repunte de los viajes a Santo Domingo o Honduras. "Aquello de que la Navidad era sagrada ha cambiado. Mucha gente viaja en Navidad y hay una gran incidencia en el Caribe, y eso que es más caro ahora porque es la temporada más alta del año", ratifican en FSB Viajes.

"En mi blog lo mismo son tendencia los destinos de los mercados de Navidad de Bruselas, Praga o Disneyland París que otros como Marrakech, que funciona muy bien. Es cero Navidad, cero invernal y cero masificación. Además, es un destino barato todo el año", apunta Ferreiro, quien también destaca como destinos al alza Egipto, aunque advierte de que estas fechas es temporada "superalta" porque las temperaturas son más suaves, o la Rivera Maya, "un destino muy estable" y que suele ser elegido por parejas jóvenes sobre todo.

El pinchazo de Nueva York

La popularidad de estos destinos en Navidad está coincidiendo con el pinchazo de uno de los lugares preferidos por los españoles para pasar estas fechas: Nueva York. Según las propias encuestas de Acave, un 75% de las agencias encuestadas ha visto "muy afectada la demanda de viajes a destinos de este país" debido a "la impopularidad del Gobierno de Estados Unidos" y "la prudencia ante los férreos controles fronterizos".

"Con el tema de los aranceles, el clima hostil, se está detectando que la gente está dejando América para otro momento donde se sientan más bienvenidos. La gente en general quiere pasar unos días de vacaciones tranquila y los tuits matinales de Trump no están ayudando a generar ese ambiente. Nueva York ahora mismo está bajando mucho, igual que Las Vegas", aprecia Martí.