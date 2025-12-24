«Es aconsejable mantener un orden y comer suave fuera de las celebraciones»

Especialista en la Unidad de Apoyo Nutricional en Atención Primaria del Sergas en Vigo, Nicolás Piedrafita Páez pauta una serie de recomendaciones ante los excesos de las fiestas navideñas para prevenir la irritación del sistema digestivo. Mantenerse activos y una rutina de horarios y comida suave en las jornadas al margen de las celebraciones, son algunas de las claves.

—En estas fiestas se dan comidas muy copiosas y muy concentradas en el tiempo, ¿de qué manera se puede prevenir su impacto en el sistema digestivo?

Lo que podemos notar durante estos días es inflamación, pero normalmente suele ser una irritación a nivel digestivo y, muy especialmente, una sobrecarga. Muchas veces se da por el exceso de comida, pero también por horarios bastante irregulares fuera de la rutina habitual y a los que normalmente no estamos acostumbrados, además de la mezcla entre comida, alcohol y preparaciones que pueden llevar un poco más de grasa o azúcar, por ejemplo, que lo que muchas veces provoca es esa hinchazón, pero sobre todo ese malestar digestivo. De cara a prevenir este estado, lo que estamos aconsejando los profesionales en estas fechas en las consultas es tener mucha organización durante los días que se sitúan fuera de las celebraciones, intentando mantener un orden y procurando comer lo más suave posible, al final se busca que se cuide un poco más el cuerpo en ese sentido y, en los días de más exceso, como 24, 25, 31, etcétera, recomendamos que al principio del día las comidas no sean muy copiosas, intentando así ajustar o repartir la ingesta de alimentos, haciendo que las primeras de la jornada sean un poco más suaves.

—¿Qué dieta es recomendable para esas jornadas al margen de las celebraciones?

Un poco la misma que solemos recomendar también hacer a lo largo de todo el año, pero siendo conscientes de que durante estos días va a haber algunos en los que las cenas y comidas van a ser más potentes. Puede darse la situación de que al día siguiente no tengamos tanta sensación de hambre, pues lo ideal sería que siguiéramos la línea de consumir más fruta, vegetales y preparaciones que en esta época suelen ser más apetecibles, como por ejemplos los caldos o las cremas de verduras, que ayudan a que no trabaje tanto el sistema digestivo. Por otra parte, también proteínas con las que no suele haber ningún tipo de problema como pueden ser pescados y huevos, así como carnes magras.

—Ante los excesos que se registran en estas fechas, hay personas que consideran que una buena alternativa es ingerir medicamentos para reducir la acidez o saltarse algunas comidas, ¿esto es recomendable?

Mi consejo es evitar la automedicación. Por ejemplo, el Omeprazol no es un protector preventivo en una situación de excesos. A lo largo de todo el año, puede que tengamos también otros momentos de excesos y si nos genera acidez de forma repetida tendremos que valorar cómo estamos comiendo. No es tanto el Omeprazol lo que necesitamos, a lo mejor tenemos que comer más lentamente o buscar preparaciones que no sean tan fuertes ni con tanta grasa, por ejemplo. Y en cuanto a lo de intentar «compensar», es precisamente una de las cosas que hay que evitar. Tenemos que ser conscientes de que estas fechas son unas fiestas culturales y tradicionales, un momento de juntarse en familia en el que solemos comer más en determinados momentos del día, pero en los siguientes, lo recomendable es intentar respetar la sensación de hambre y, si no tenemos apetito, intentar priorizar alimentos que no sean tan pesados para el sistema digestivo, tal y como decía anteriormente, frutas y verduras, pero procurando no saltarse las comidas en ningún momento, más bien al contrario, es aconsejable intentar mantener una rutina, porque para el sistema digestivo va a ser más cómodo.

—¿Qué otros consejos se pueden aplicar para cuidar el organismo?

Estamos hablando de una época en la que el exceso calórico no solo se concentra en los días de fiesta propiamente dichos, sino que también se celebran muchas cenas de empresa y encuentros con amigos, lo que sumado al tipo de alimentos que se consumen, conlleva un importante exceso, sobre todo si no se da un nivel de actividad que permita equilibra toda esa ingesta calórica, lo que puede repercutir en el peso. Además de las recomendaciones anteriores, otro consejo es intentar mantenernos activos, eso será mucho mejor que quedarnos parados, pero también pienso que no se trata de evitar estas reuniones o encuentros, simplemente es tomar conciencia y actuar de forma consecuente.

—Y en cuanto al uso de probióticos, ¿son recomendables?

Realmente, para unas fechas tan puntuales, su utilización no tiene mucho sentido. No digo que no sean útiles en otro momento o en otro tipo de situaciones, sino que para los excesos de estas fiestas realmente lo que más efecto va tener es mantener cierta rutina, ser estables con las comidas, hidratarse bien, minimizar el alcohol lo máximo posible, esa es la línea de prevención. Aunque sí que es cierto que los probióticos pueden ayudar al organismo de forma general, los que están presentes en ciertos alimentos como yogur o kéfir, los probióticos como suplemento en estas fechas puntuales no van a marcar la diferencia, porque estamos hablando de unas fechas excepcionales.

—En los últimos años, los profesionales han detectado un incremento de la patología digestiva, pero también episodios de hinchazón o inflamación, ¿es también una realidad en sus consultas?

En Atención Primaria, en mi caso trabajando en los centros de salud de Coia, Navia y Bouzas, atendemos muchos pacientes derivados de Digestivo y sí que constatamos que cada vez es más frecuente y hay múltiples causas que pueden estar afectando. Lógicamente, hay situaciones en las que el motivo es una mala alimentación, pero en otras ocasiones es simplemente el propio sistema digestivo que no se adapta bien. Es cierto que, en muchos casos, comiendo limpio, menos procesado, más «natural», los pacientes mejoran mucho, pero también es verdad que otras veces influyen ciertos factores como un mal descanso, mucha carga de estrés, tanto a nivel personal como laboral, que eso también impacta mucho a nivel digestivo. Es por esto que, ahora mismo, confluyen muchos factores, pero sí es cierto que en la actualidad se está detectando más patología digestiva y no estamos hablando de celiaquía o de otras intolerancias, sino de cierto malestar o sensibilidad a nivel digestivo.