Cuidado con las estafas invisibles: cómo espían tu teléfono sin que te des cuenta

En los últimos años, los fraudes a través del teléfono móvil han evolucionado de simples llamadas falsas o mensajes de texto engañosos a métodos más sofisticados. Ahora, sin necesidad de que la víctima haga clic en ningún enlace, los ciberdelincuentes pueden interceptar comunicaciones, rastrear ubicaciones o incluso acceder a datos privados.

Lo peor es que la mayoría de las personas no se llegan a enterar nunca de que están siendo espiadas. Esto se debe a una tecnología casi invisible que imita las antenas celulares y se aprovecha de la forma en que los móviles se conectan a la red.

Se trata de los dispositivos conocidos como Stingrays o IMSI catchers. Estos aparatos actúan como falsas torres de telefonía celular, engañando a los teléfonos cercanos para que se conecten a ellas en lugar de a las antenas reales de los operadores. Una vez conectado, el estafador puede interceptar llamadas, mensajes de texto, conocer la ubicación del dispositivo y, en algunos casos, hasta acceder a parte de su contenido.

Los Stingrays son utilizados en algunos contextos por agencias de seguridad para tareas de vigilancia, pero en manos equivocadas se convierten en una herramienta de espionaje. Los estafadores los emplean para reunir información privada, monitorear a víctimas específicas o interceptar contraseñas y datos personales. Todo sin que el usuario note nada raro en el funcionamiento de su teléfono.

¿Cómo protegerse?

Aunque no existe una solución concreta, sí hay formas de minimizar el riesgo. Una de las medidas más efectivas es desactivar la conexión automática a redes móviles sospechosas o que no pertenezcan a tu operador. También se recomienda evitar las llamadas o mensajes sensibles cuando estés en lugares públicos o con alta concentración de personas, ya que es ahí donde más suelen utilizarse estos dispositivos.

En Android:

Ve a Ajustes > Conexiones > Redes móviles.

Desactiva la opción Seleccionar red automáticamente.

Luego, elige manualmente la red de tu operador. Así evitarás que el teléfono se conecte a una antena falsa.

En iPhone (iOS):

Entra a Configuración > Datos móviles > Selección de red.

Desactiva Automática.

Selecciona manualmente tu operador.

Adicionalmente, algunas aplicaciones de seguridad pueden alertarte si detectan comportamientos sospechosos en la red móvil, aunque no todas son 100% efectivas.