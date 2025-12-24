Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La campaña «Cada niño, un juguete» reparte más de 15.000 regalos en toda Galicia

Este viernes arranca la segunda fase con la recaudación de obsequios para familias y menores vulnerables para Reyes

Los regalos recaudados por la campaña «Cada niño, un juguete».

R. V.

La campaña solidaria «Cada niño, un juguete» ha recaudado y repartido más de 15.000 regalos en toda Galicia. De esa cantidad, 5.000 se distribuyeron a través de asociaciones de distintos puntos de la comunidad y 10.000 se entregaron directamente a más de 300 familias atendidas en el almacén central de la campaña en Vigo. Además, a través de la ONG Da Man de Redondela se ha realizado un envío especial para Senegal.

Desde la organización destacan el enorme esfuerzo logístico y humano que ha supuesto esta intensa semana de trabajo, en la que voluntariado, colaboradores y entidades participantes han unido fuerzas para que ningún niño se quede sin ilusión en Navidad. «Cada juguete entregado representa mucho más que un regalo: es un mensaje de esperanza, dignidad y apoyo a quienes más lo necesitan», señalan desde la coordinación de la campaña.

La iniciativa ha contado nuevamente con una amplia respuesta por parte de la ciudadanía, empresas colaboradoras y personas voluntarias, cuyo apoyo ha sido clave para alcanzar esta cifra récord de juguetes entregados en tan poco tiempo. La organización quiere expresar su agradecimiento público a todas las personas y entidades que han hecho posible este resultado.

Finalizada esta primera fase, este viernes arrancará la segunda con la recaudación de juguetes para Reyes. Se mantienen el mismo punto de atención y horario: de lunes a sábado de 11:00 a 14:00h y de 16:30 a 19:30h en el almacén central de la campaña, en el número 3 de la Calle Alfonso X de Vigo.

