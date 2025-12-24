La campaña «Cada niño, un juguete» reparte más de 15.000 regalos en toda Galicia

La campaña solidaria «Cada niño, un juguete» ha recaudado y repartido más de 15.000 regalos en toda Galicia. De esa cantidad, 5.000 se distribuyeron a través de asociaciones de distintos puntos de la comunidad y 10.000 se entregaron directamente a más de 300 familias atendidas en el almacén central de la campaña en Vigo. Además, a través de la ONG Da Man de Redondela se ha realizado un envío especial para Senegal.

Desde la organización destacan el enorme esfuerzo logístico y humano que ha supuesto esta intensa semana de trabajo, en la que voluntariado, colaboradores y entidades participantes han unido fuerzas para que ningún niño se quede sin ilusión en Navidad. «Cada juguete entregado representa mucho más que un regalo: es un mensaje de esperanza, dignidad y apoyo a quienes más lo necesitan», señalan desde la coordinación de la campaña.

La iniciativa ha contado nuevamente con una amplia respuesta por parte de la ciudadanía, empresas colaboradoras y personas voluntarias, cuyo apoyo ha sido clave para alcanzar esta cifra récord de juguetes entregados en tan poco tiempo. La organización quiere expresar su agradecimiento público a todas las personas y entidades que han hecho posible este resultado.

Finalizada esta primera fase, este viernes arrancará la segunda con la recaudación de juguetes para Reyes. Se mantienen el mismo punto de atención y horario: de lunes a sábado de 11:00 a 14:00h y de 16:30 a 19:30h en el almacén central de la campaña, en el número 3 de la Calle Alfonso X de Vigo.