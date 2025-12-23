Atento si tienes un patinete eléctrico en Galicia: la DGT introduce esta nueva normativa a partir del 1 de enero de 2026

Los usuarios de patinetes eléctricos en Galicia tendrán que prestar atención a la nueva normativa que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2026. La Dirección General de Tráfico (DGT) introduce cambios importantes para todos los vehículos de movilidad personal (VMP) en España y no cumplirlos puede acarrear sanciones.

Como novedad principal, la ley amplía la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil a patinetes y bicis eléctricas con más de 250 W de potencia y capaces de superar los 25 km/h. De esta forma, los VMP pasan a ser considerados como vehículos personales ligeros.

Nuevos requisitos en 2026 para los patinetes eléctricos

Según lo presentado por Tráfico, desde el próximo mes todos los patinetes eléctricos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener un seguro obligatorio de responsabilidad civil en regla . La póliza debe cubrir daños a terceros para poder circular, igual que otros vehículos como motos o turismos.

. La póliza debe cubrir daños a terceros para poder circular, igual que otros vehículos como motos o turismos. Registro oficial del vehículo en la DGT . El patinete tendrá que figurar en el registro nacional de VMP de Tráfico para poder tener identificado al propietario y garantizar que cumpla las exigencias legales.

. El patinete tendrá que figurar en el registro nacional de VMP de Tráfico para poder tener identificado al propietario y garantizar que cumpla las exigencias legales. Contar con una 'matrícula'. Estos dispositivos tendrán que tener una etiqueta en la que figure su número de registro. La etiqueta debe colocarse en un lugar visible que facilite la identificación del vehículo.

No cumplir con los requisitos antes mencionados te expondrá a sanciones económicas importantes. En el caso de circular sin seguro ni registro, las autoridades podrán imponer multas de hasta 1.000 euros.

Estas regulaciones son la respuesta de la DGT a la proliferación del uso de patinetes eléctricos en entornos urbanos y los riesgos que estos implican en muchas ocasiones. Estas novedades se alinean con la directiva europea en esta materia, que incluye, entre otras medidas, que el Ejecutivo cuente con un censo estatal de VMP antes del 2 de enero de 2026.

¿Cómo contrato un seguro para mi patinete eléctrico?

Quienes quieran contratar un seguro para su patinete o bicicleta solo tendrán que acudir a una compañía de seguros y aportar los datos del titular y del vehículo. Es importante que los usuarios no olviden hacer el trámite, ya que las sanciones podrán ser equiparables a las de un turismo.

Los VMP que no alcancen la potencia nominal de 250 W o supere los 25 km/h de velocidad seguirán exentos de contratar un seguro, pero las autoridades aconsejan un seguro voluntario. Por su parte, los vehículos agrícolas e industriales también deben contar con una póliza.