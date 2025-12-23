Polémica gestión de la asistencia a los afectados
Mossos y Guardia Urbana de Badalona impiden una nueva ocupación por parte de desalojados del B9
Un grupo de entre unas cuarenta y cincuenta personas que en su día habitaron el gran asentamiento de la ciudad han sido expulsadas de un antiguo colegio en el barrio de Montigalà
Gerardo Santos
Un amplio dispositivo de Guardia Urbana de Badalona y agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra se han desplegado este martes por la mañana en las inmediaciones del antiguo colegio Ventura Gassol del barrio de Montigalà de Badalona para frustrar un intento de ocupación protagonizado por algunos de los desalojados del antiguo instituto B9.
Un grupo de entre 40 y 50 personas que hasta el pasado miércoles malvivían en el mayor asentamiento de Catalunya han entrado al espacio con la intención de ocuparlo, pero no han podido consumar la acción, han explicado fuentes conocedoras de la situación a EL PERIÓDICO: "Ante la inacción de la Administración, los compañeros del B9, con el apoyo de la solidaridad antirracista y de clase, respondemos y liberamos un espacio", se lee en el comunicado que ha hecho público este mediodía el grupo de apoyo al colectivo de migrantes que ocupaba el B9.
Durante el operativo, se han vuelto a producir escenas de tensión entre vecinos, que han sido sofocadas por los agentes de policía. Estas imágenes se suman a los hechos del pasado domingo, cuando un grupo de vecinos impidió que se ofreciese comida y refugio a quince de los desalojados en una parroquia del barrio de Sant Crist; así como a lo ocurrido este lunes, cuando cerca de un centenar de vecinos increparon a los manifestantes que se congregaron ante Can Bofí Vell para defender a los migrantes que habían ocupado el antiguo albergue municipal.
Este nuevo intento de ocupación se produce de manera simultánea al inicio del traslado a otros recursos asistenciales fuera de Badalona de los migrantes que ocupan Can Bofí Vell, que se ha iniciado durante la mañana de este martes y está previsto culmine durante el día: "Volveremos todas y cada una de las veces que haga falta para que ninguna persona duerma en la calle", se lee en el comunicado.
