Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobador décimos Lotería de NavidadHumanización pasos elevados AP-9 VigoCanción Fillas de Cassandra reclusasAlfonso VillaresRafinha se retiraCaos bus Vigo-A Guarda
instagramlinkedin

Oferta solo por unos días: consigue tu suscripción a FARO DE VIGO por 2 euros al mes

Una promoción con la que celebrar la Navidad

Campaña de Navidad

Campaña de Navidad

R. V.

La actualidad no descansa y, también en Navidad, FARO DE VIGO te mantiene informado de todo lo que ocurre en Galicia, en España y en el mundo. Ahora, podrás acceder a las últimas noticias, los reportajes de interés y los artículos de opinión de nuestras firmas destacadas a un precio muy ventajoso. El periódico FARO DE VIGO pone a disposición de sus lectores una oferta activa solo durante unos días y que permite acceder a todos los contenidos web del periódico por solo 2 euros el primer mes. Puedes acceder a la oferta pinchando en este enlace.

Con esta promoción accederás a noticias de última hora, reportajes exclusivos, suplementos, crónicas locales, entrevistas y contenidos multimedia. Además, tendrás acceso a la app y a un club con ofertas y descuentos exclusivos. Como suscriptor, también disfrutarás de experiencias únicas: acceso prioritario a los eventos de Club Faro, encuentros con autores, músicos y actores, actividades especiales como catas de vino, y la posibilidad de participar en sorteos exclusivos con premios especiales.

¡Suscríbete!

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents