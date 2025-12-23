La maniobra en las rotondas de Galicia que vigila la Guardia Civil: multas de 500 euros y 6 puntos del carnet

La Guardia Civil ya vigila las rotondas gallegas y del resto del país para garantizar la seguridad vial y reducir al máximo los accidentes de tráfico. Los agentes ponen el foco en una maniobra muy común que muchos conductores no interpretan como una infracción: abandonar la glorieta desde el carril interior.

Aunque se trate de una maniobra que realizan miles de usuarios cada día, puede terminar en colisión y supone multas elevadas e incluso la pérdida de puntos si las autoridades la detectan.

Según el informe de Automovilistas Europeos Asociados, «entre 2015 y 2019 se registraron 45.000 siniestros con víctimas en intersecciones giratorias con 317 muertos y más de 58.000 heridos de diversa consideración».

¿Cómo debo circular por una rotonda?

Para reducir los riegos y favorecer una mejor circulación por las carreteras españolas, la Guardia Civil recuerda tres reglas básicas que todos conductor debe cumplir para garantizar la fluidez del tráfico:

Utilizar siempre los intermitentes para señalizar cualquier cambio de carril o salida.

para señalizar cualquier cambio de carril o salida. Salir de la rotonda desde el carril derecho , para ello, el conductor debe colocarse con antelación en el carril correcto.

, para ello, el conductor debe colocarse con antelación en el carril correcto. Respetar la prioridad del vehículo que ya está circulando por dentro de la glorieta.

Recordar la prioridad es clave, ya que los conductores que se encuentren circulando por el interior, deben ceder siempre el paso a los vehículos que vayan por el carril derecho, incluso si quieren tomar la siguiente salida.

«En el acceso a una glorieta hay que anticiparse, observar y respetar la señalización. Y sobre todo, entrar a una velocidad adecuada», remarcan desde el Área de Formación de Conductores de la DGT.

Qué carril tomar según la salida a la que te diriges

En el caso de que los conductores vayan a tomar la primera salida, deben utilizar el carril de derecho. Al igual, que quienes tengan a seguir de frente (segunda salida). Por el contrario, los conductores que quieran girar a la izquierda (tercera salida) deben utilizar siempre el carril izquierdo, también tiene que usarlo para realizar un cambio de sentido.

Sanciones más comunes en una glorieta

La Dirección General de Tráfico recuerda las multas asociadas a los comportamientos más frecuentes en las rotondas de las carreteras españolas: