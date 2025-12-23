Programa 22
'La isla de las tentaciones' vivió sus primeras hogueras mixtas con enfrentamiento entre Almudena y Juanpi: "Yo me voy"
Claudia y Enrique también han sido protagonistas de esta hoguera que combina protagonistas de ambas villas
Kevin Rodríguez
'La isla de las tentaciones' sirvió anoche su primera hoguera mixta en la que dos chicas de Villa Playa se encontraban con dos chicos de Villa Montaña para ver las imágenes de sus respectivas parejas. Almudena, Claudia, Juanpi y Enrique fueron los elegidos para este primer asalto y decimos asalto porque así es como realmente parecen haberlo vivido los protagonistas.
Tras ver las imágenes todos sus compañeros solo quedaba Almudena por observar la actitud de Darío, que una vez más decepcionó a su pareja, no solo por seguir con su cita hasta llegar a la cama, sino por las palabras hirientes que llegó a decir de su relación: "Ya no hay amor", afirmó.
Una Almudena una vez más desgarrada por las imágenes de su chico no dejó de gritar mientras las veía, reprochando la actitud de su pareja, a quien Juanpi se encargó de defender. De hecho, en un momento Sandra Barneda quiso conocer la opinión del andaluz.
Juanpi ha confesado que le dolía la cabeza con tanto grito, lo que ha provocado el desespero de Almudena, que arremetía sin cesar contra él: "¿Me vas a dejar hablar? Yo me voy, es que me voy", amenazaba el joven.
"Me ha roto el corazón. Yo llegué aquí creyendo en el amor", le gritó ella, ante la compresión de Juanpi que, sin embargo, seguía defendiendo a su compañero de villa: "Tú no podías tentarte porque no te salía, pero hemos venido a la isla y él si que pudo".
- Casi 600.000 personas se abastecen en Galicia con agua que acarrea riesgos para la salud
- La empresa gallega Bimba y Lola reparte 97 millones de euros del segundo premio de la Lotería de Navidad
- El Concello de Vigo prepara una transformación radical de la puerta de entrada al Casco Vello
- El armador vigués al frente de los 3.000 kilos de droga del «Simione» afronta 13 años de prisión
- El peatón recupera uno de los mejores miradores de la ría de Vigo: así será el nuevo acceso en A Guía
- Lotería de Navidad 2025, en directo | El 78477, primer cuarto premio del sorteo
- La ruta más bonita de Galicia para este invierno: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Más de 260 alumnos de Vigo despiden con emoción a un profesor de 25 años: «Cambiar no es equivocarse»