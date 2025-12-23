«La mayoría de nuestras consultas están relacionadas con gente mayor»

Miembro del Programa de Salud Planetaria de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la doctora Isabel Barrio, facultativa especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el centro de salud de Sárdoma (Vigo), ha participado junto a otros profesionales de distintos puntos de España en la elaboración del «Manual de atención a personas mayores» que recientemente ha sido publicado por la semFYC con el objetivo de disponer de una herramienta referente en el apoyo al trabajo diario en las consultas de Atención Primaria, puesto que abordar las necesidades de las personas de la tercera edad, dado el importante envejecimiento de la población, es uno de los grandes retos que debe afrontar la Medicina de Familia en el siglo XXI.

—¿Cómo nace esta publicación?

Este libro nace de la necesidad de abordar el envejecimiento marcadísimo que hay de la población en todos los países industrializados, en general, pero concretamente en España. Es una publicación dirigida a sanitarios y cuenta con una mirada profesional con el objetivo de abordar los últimos conocimientos o evidencias que han surgido en los últimos años, pero también de exponer una serie de cuestiones sobre las que conviene reflexionar y de las que quizás no exista una evidencia tan clara, como por ejemplo el uso de la inteligencia artificial. En este caso concreto, no existe evidencia de ningún tipo, pero los profesionales tenemos que hablar de que está presente y conocer qué es lo que nos podemos encontrar.

—¿Qué tipo de temáticas se abordan en esta guía?

Entre los temas que se abordan en este manual se encuentran, por ejemplo, el edadismo como concepto, que es algo que cada vez tiene una mayor relevancia, pero también se trata el envejecimiento activo, la telemedicina, la nutrición, la importancia de la actividad física a estas edades, la soledad no deseada, el deterioro cognitivo y también la sarcopenia, que es una degeneración asociada con inflamación que principalmente está relacionado con la falta de actividad. En este punto, la obesidad supone una problemática, ya no solo a nivel físico, que es la percepción de gran parte de la sociedad, sino por los comportamientos metabólicos que implica esta condición.

—¿Y de qué manera repercute la sarcopenia en este tipo de pacientes?

La sarcopenia es la consecuencia de no emplear los músculos, pero no solo implica la atrofia muscular, ya que no es lo mismo que cuando se escayola y después basta con hacer ejercicio para recuperarse, en este caso también se producen infiltraciones de grasa en el músculo, por lo que revertirlo cuesta mucho más y tiene una importante repercusión en la movilidad de los pacientes. Ocurre que muchos de los pacientes con obesidad también tienen sarcopenia, por lo que les cuesta mucho la movilidad y se ven obligados a caminar con muletas e incluso a desplazarse en silla de ruedas. Todo esto se debe a la sarcopenia, pero además se dan actividades metabólicas, que no se conocen muy bien, pero que cursan con inflamación y con todo lo que ello implica: aumento de enfermedades cardiovasculares, de la incidencia del cáncer o de enfermedades inmunológicas, por ejemplo.

—Este manual pone en el centro a las personas de la tercera edad, ¿se anticipa al impacto del progresivo envejecimiento de la población?

Sí, aunque en realidad no es anticiparse, porque el envejecimiento de la población ya es real, ya lo estamos viviendo. Realmente, ya hay una población enorme envejecida, lo cual es mucho más acusado en el rural, mientras que en la ciudad se nota menos. Lo que pretende la semFYC es que los profesionales de Primaria veamos a los pacientes desde un abordaje integral, es decir, una medicina centrada en la persona. Lo que se contempla es valorar a la persona como un todo desde Atención Primaria, esto implica que no solo debemos tener en cuenta su condición física, sino que también reparemos en su entorno, porque al final nosotros conocemos la realidad del paciente. El abordaje es integral porque se contempla la parte física, psicológica y también la social, que es precisamente lo que plantea la Organización Mundial de la Salud.

—Ponen el foco en factores que repercuten en la salud y que quizás no se suelen tener tanto en cuenta.

Claro, porque si por ejemplo tenemos como paciente a un señor que cuenta con una salud impresionante, pero vive en un entorno rural aislado y le cuesta ir a la compra a diario, la consecuencia es que quizás ya no se alimente de la manera adecuada, pero tampoco tienen sentido que tú como profesional le pautes que vaya más a menudo si esa tienda le queda lejísimos. Este tipo de cuestiones son las que debemos abordar de otra manera, hay que dar otro tipo de pautas a estos pacientes. En este supuesto, por ejemplo, se podría plantear que si la persona conoce a otras que pasen por esa tienda, puedan hacerle la compra y llevársela a casa. Pero para hacer estas recomendaciones tenemos que conocer a nuestros pacientes.

—¿Que volumen de carga asistencial suponen en la actualidad las personas mayores?

La mayoría de nuestras consultas están relacionadas con la gente mayor. Es cierto que cada vez acuden más jóvenes por salud mental, pero la gente mayor también suma la patología física. En Galicia, muy especialmente, las familias tienen la mentalidad de que los mayores ya trabajaron mucho en su momento y que ya no tienen que hacer más, pero eso contribuye a la sarcopenia y también a la fragilidad mental, porque si no se les permite un mínimo de actividad adecuada, muchos pierden el sentido de la vida, esa motivación para levantarse de cama a diario y hacer cosas. Es importante favorecer que sean lo más autónomos posible.