La suerte sonríe al Agra do Orzán que deja al menos 10 millones de euros desde A Coruña

César Quiñones, de la aministración de Loterías El Yunque, en el número 26 de la calle Alcalde Lens, en el Agra do Orzán, calcula que ha vendido veinte series del 90693, en total, unos diez millones de euros. Todavía embargado por la emoción, Quiñones decía justo al conocer este tercer premio, que es un número que venden todos los años desde hace dos décadas y que fue "muy repartido". Sabe que al menos una parte de este 90693 se vendió entre los clientes de la cafetería O Forno de Os Rosales, que hoy cierra por descanso.

César lleva diez años al frente de la administración que, antes era de su madre, así que, de tanto tiempo tras el mostrador, saben que, entre sus compradores habituales hay agraciados. Aunque su trabajo se basa en repartir ilusión, les hace especialmente felices que les toque a sus vecinos. "Hay gente que siempre juega ese número", explica Quiñones, junto a Beatriz Calviño.

Las trabajadoras del Familia, que está muy cerquita de la administración, están también de fiesta esta mañana, porque Manoli, la carnicera, fue la encargada de elegir el número con el que una 22 empleadas jugaron a la Lotería de Navidad. Comparten cinco décimos, pero solo uno del 90693, y la emoción de ver que la suerte les ha sonreído. A algunas, la noticia y la llegada de los medios de comunicación, las pilló con el delantal y el uniforme puesto, a otras, en casa, pero decidieron ir a festejar con sus compañeras. Manoli tuvo una corazonada y penso: "va a tocar el tres" y se llevó este 90693 porque son tres los años que tiene su hija.

Aunque su madre ya había repartido na vez El Gordo, esta es la primera en la que Quiñones da un premio grande de la lotería de Navidad. Hace unos meses, su administración dio también un millón de euros de El Millón.

O Forno de Os Rosales es una cafetería que no lleva ni un año abierta, pero que ha repartido ya mucha suerte entre sus clientes. Eligió el 90693 como número de la suerte para el Gordo de Navidad. Ely, su dueña, empezó a vender los décimos del número pero después, hizo participaciones. Al lado está el negocio Tu flor, que está entre los premiados. Fernanda Esparta es su dueña y, esta mañana estaba "muy contenta", no solo porque le haya tocado a ella, sino porque es un premio "muy repartido" en el barrio.

Todavía no se conoce al afortunado o afortunados que se han ido del Centro Comercial Los Rosales con un décimo (o varios) del tercer premio de la Lotería bajo el brazo, pero en su administración celebran como si lo hubiesen ganado ellos, con lluvia de champán, camisetas, abrazos y gritos de "¡Tercer premio!" "¡Por fin!".

En su caso, no conocen el número exacto de beneficiarios porque los décimos fueron vendidos a través de la web de Loterías. "Dar un tercer premio siempre es bueno. Es importante que la gente, aunque lo compre a través de la web, nos tenga como administración de referencia", señala José Gregorio Pardo, que gestiona la administración del recinto comercial desde hace siete años. "Antes había otros dueños, esta administración se conoce por haber repartido muchísimos a lo largo de los años", relata.

Ellos van de tercero en tercero, sin salir del podium: hace dos años, repartieron una veintena de décimos de un tercer premio de un sorteo especial por valor de 7.500 euros cada uno. "Ese se quedó completo en el barrio, entre gente de la zona" comenta. En el caso de este tercer premio, el responsable de la administración espera que haya corrido la misma fortuna y no se haya ido muy lejos de Os Rosales: "Estoy totalmente seguro"

"Es una satisfacción que caiga en el barrio", cuenta David Castelo, de la administración de Loterías El Gato Negro. Allí se despacharon, según sus cálculos, unos cuatro décimos del tercer premio. Cerca de las 12.00 todavía no se habían presentado los afortunados. "Creemos que es de máquina. Bienvenido sea, es una ayudita para empezar el año con buen pie", señala Castelo.

No son novatos a la hora de dispensar fortuna: el mismo despacho repartió hace dos años un segundo premio en Reyes, y ahora reparten suerte con un tercero en Navidad. Toda una recompensa tras una campaña dura y de mucho trabajo. "Son seis meses, desde julio peleando. Se hace larga, pero si después se puede repartir y se hace feliz a alguien, merece la pena", concluye.