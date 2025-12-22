Recuerdo
'Todo es mentira' rinde homenaje a Patricia López, periodista y colaboradora del programa: "Hoy estamos de luto"
La periodista falleció este domingo de manera repentina tras una dura enfermedad.
Kevin Rodríguez
Este domigo nos sorprendía el fallecimiento de la periodista Patricia López, que colaboró en programas como 'Al rojo vivo' y 'Todo es mentira'. Y este último programa ha querido rendirle homenaje.
"Vamos a hablar de muchos temas, pero antes nos vais a permitir unos minutos porque queremos dedicar unos minutos a una compañera y colaboradora de este programa, la periodista Patricia López", anunciaba este lunes Risto Mejide al inicio del espacio.
"Desgraciadamente nos dejó ayer y desde aquí queremos mandarle un fuerte abrazo a su familia, amigos y este pequeño recuerdo de sus compañeros", continuó contando antes de dar paso a un vídeo homenaje con algunos momentos de sus intervenciones.
Tras la pieza, el presentador emocionado quiso acordarse de los familiares: "Este programa pierde a una gran compañera. Yo creo que este país pierde a una gran periodista, persona y lógicamente desde aquí hoy estamos de luto. Vamos a intentar hacer el programa igual que siempre, pero el programa está triste".
- Más de 260 alumnos de Vigo despiden con emoción a un profesor de 25 años: «Cambiar no es equivocarse»
- Óscar Puente, firme en el «no» a rescatar la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
- El Concello de Vigo prepara una transformación radical de la puerta de entrada al Casco Vello
- La fábrica de GEA en Cabral «resucita» con hasta 950 viviendas y un parque al Lagares
- Giráldez: «El partido se resume en que necesitamos las vacaciones»
- El armador vigués al frente de los 3.000 kilos de droga del «Simione» afronta 13 años de prisión
- La Xunta licita la construcción de un restaurante con vistas al mar en la ETEA
- El peatón recupera uno de los mejores miradores de la ría de Vigo: así será el nuevo acceso en A Guía