Hallan en Malpica el cadáver de un hombre de Ponteceso desaparecido desde el domingo

La Guardia Civil informó del hallazgo del cadáver de un hombre de 41 años, vecino de Ponteceso, que estaba desaparecido desde este domingo.

El cadáver fue localizado en la zona de Cerqueda, en el municipio de Malpica.

La furgoneta del fallecido había sido encontrada previamente. En el operativo de búsqueda participaron medios aéreos, agentes de la Guardia Civil de Ponteceso y Malpica y efectivos de Protección Civil.