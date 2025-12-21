Una segunda oportunidad al volante tras el paso por prisión

La calle le produce una sensación de «agobio» y es «lo normal». Hace tan solo 15 días que ha concluido su internamiento en prisión tras haber cumplido 16 meses de condena, y próximamente se examinará, no solo para recobrar su permiso de conducir, sino también para «recuperar su vida» y progresar en su búsqueda de empleo. A su lado, en régimen de semilibertad, Paco ya circula con normalidad por las carreteras gallegas y el hecho de haber logrado una segunda oportunidad al volante le ha permitido mejorar sus condiciones laborales. Son las historias de Manuel y Paco (nombres ficticios para preservar su identidad), dos hombres del área de Vigo que gracias al apoyo de la Fundación Érguete-Integración, a través de un novedoso sistema de becas, están dando pasos firmes en su reinserción sociolaboral.

Dentro del programa «Apoio á incorporación sociolaboral en medio penal», financiado por la Consellería de Política Social , y siempre en coordinación con los distintos centros penitenciarios, la Fundación Érguete-Integración impulsó este año por primera vez una línea de becas para favorecer que personas privadas de libertad en la comunidad gallega, condenadas por delitos de seguridad vial, tuvieran la posibilidad de recuperar su carné de conducir como parte fundamental en el acompañamiento hacia su reinserción sociolaboral. A lo largo de 2025, la entidad trabajó con 62 personas internas en las prisiones de Ourense, A Coruña y Pontevedra, siendo valorados un total de 36 internos e internas en las tres provincias como posibles beneficiarios de la subvención. Finalmente, en colaboración con los centros penitenciarios correspondientes se procedió a la selección de nueve reclusos para la recuperación del permiso de conducir: cuatro en Vigo, cuatro en A Coruña y uno en Ourense.

Tanto Paco como Manuel han sido dos de los nueve beneficiarios de estas subvenciones y cuando se les pregunta qué supone dicho apoyo, Paco responde que «fue una ayuda muy grande porque yo no tenía medios para poder pagarme el carné y, gracias a esta beca, conseguí un trabajo mejor. Recuperar el carné me hizo cambiar de trabajo y estar bastante mejor, antes ya me habían llamado de varios sitios, pero al no tenerlo, no pude ir», mientras que, por su parte, Manuel apunta que «no es fácil estar en prisión y cuando sales de ahí lo haces con una mano delante y otra detrás, al principio cuesta muchísimo volver a empujar y a mí me vino bastante bien esta ayuda porque me hizo recuperar una parte de mi vida que había perdido por inconsciencias del pasado. Hice varios cursos, me vi estudiando otra vez y ahora estoy pendiente del carné de conducir; quiero volver a lo que yo era: tener mi trabajo, mi casa, mi vida y seguir hacia delante, como he hecho siempre».

A la hora de analizar la importancia de la puesta en marcha de estas becas, la técnica de empleo y responsable de la gestión de una amplia parte de la intervención penitenciaria de esta organización viguesa, María Rodríguez, pone el foco en que «muchas personas privadas de libertad ya están preparadas para trabajar, pero debido a las dificultades de movilidad en Galicia, puesto que no hay buenas líneas de autobuses ni trenes o porque los horarios no son compatibles con los empleos, no se pueden incorporar cuando les aparece un empleo. Esta es una dificultad que venimos observando ya desde hace muchísimos años, pero no tuvimos posibilidad de darle solución hasta que a través de estas subvenciones conseguimos que se aprobara el proyecto y pudimos becar a nueve personas privadas de libertad».

María Rodríguez asegura que «las personas becadas han trabajado ya y la clave ha estado en la recuperación del carné», haciendo especial hincapié además en el proceso de selección, destacando que «fue complicado porque la realidad es que existe una baja conciencia sobre el alcohol y, lógicamente, no es posible conceder esta beca si este tema no está superado». En este sentido, para sensibilizar a la población penitenciaria al respecto, la entidad contó con la colaboración de la delegada de Stop Accidentes de Galicia, Jeanne Picard, quien se desplazó a las prisiones para impartir una serie de charlas de concienciación relatando a los reclusos su dura realidad, la de ser madre de un chico de 33 años fallecido en la carretera en Año Nuevo tras ser embestido por un conductor borracho que circulaba en dirección contraria. Y, precisamente, una de aquellas charlas de sensibilización fue lo que motivó a Paco para intentar recuperar su permiso con la Fundación Érguete.

Frente a Paco y Manuel, María Rodríguez les pregunta si en algún momento, cuando conducían por encima del límite de velocidad, pensaron en las consecuencias que podría tener, tanto para ellos mismos como para terceros, y la respuesta es «no» por parte de ambos, sin embargo, añaden: «Con los cursos te das cuenta... ¿qué locura has estado haciendo?».

No volver a prisión, trabajo, casa y familia, son las metas de vida que se han fijado tanto Paco como Manuel, quienes a las puertas de las fiestas navideñas, fechas en las que se incrementa el consumo de alcohol y de otras sustancias, lanzan alto y claro el mensaje de «pensárselo dos veces» antes de ponerse al frente del volante: «Porque ya no es entrar en prisión o matarte tú, es que le quitas la vida a otra persona», concluyen.