Santalices será el delegado regio en la Ofrenda de Traslación del Apóstol

La Casa Real ya ha comunicado al presidente del Parlamento de Galicia su designación

Miguel Ángel Santalices. | |

J. TÁBOAS

Santiago

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, ejercerá como delegado regio en la Ofrenda de Traslación del Apóstol que se celebrará en la Catedral de Santiago, como es tradición, el próximo 30 de diciembre. La Casa Real ya ha comunicado al presidente de la Cámara autonómica la designación efectuada por el rey Felipe VI.

Santalices ya ejerció el año pasado como delegado regio en la Ofrenda de Traslación del Apóstol, en el marco de un 2024 en el que también desempeñó el rol de delegado regio en la Ofrenda del 25 de julio.

Como cada 30 de diciembre, la catedral acoge la celebración litúrgica de la Traslación del Apóstol, presidida por el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto. En ella se conmemora el traslado del cuerpo del Apóstol Santiago el Mayor, desde Jaffa (Palestina) hasta Galicia, para recibir sepultura en el lugar en el que hoy se levanta la catedral. Durante la misa tiene lugar la tradicional Ofrenda Nacional por parte del delegado regio, que será el presidente del Parlamento gallego.

