A los 86 años
Muere la princesa Tatiana Radziwill, prima segunda y amiga íntima de la reina Sofía
Hija del príncipe polaco-lituano Dominico Raniero y de Eugenia de Grecia, pasó largas temporadas en Marivent junto a la madre de Felipe VI
Laura Estirado
Tatiana Radziwill, prima segunda de la reina Sofía y su gran apoyo y confidente en los momentos claves de su vida, ha fallecido a los 86 años de edad. Hija del príncipe polaco-lituano Dominico Raniero Radziwill y de la princesa Eugenia de Grecia, mantuvo una relación muy estrecha con la emérita desde que ambas se exiliaron de Grecia durante la segunda guerra mundial.
Ha sido el periodista David Insua quien ha informado de la muerte de Tatiana: "Fallece Tatiana Radziwill, la inseparable prima 'Tatan' de la reina Sofía. Durante toda su vida fue una de las grandes confidentes de la emérita, que sin duda se sentirá un poco más sola".
Minutos más tarde, la revista '¡Hola!' ha confirmado su fallecimiento y ha informado que se produjo este viernes 19 de diciembre por la noche.
Etapa en Sudáfrica
Cuenta la citada revista que Tatiana era nieta de María Bonaparte por vía materna. Ella y la mujer de Juan Carlos eran por lo tanto primas segundas y tuvieron que exiliarse de su país natal durante la segunda guerra mundial, manteniendo siempre una relación muy estrecha desde que las uniera aquella etapa en Sudáfrica".
La princesa fallecida fue además una de las damas de honor de la boda de Sofía con Juan Carlos, el 14 de mayo de 1962 en Atenas.
'¡Hola!' también explica que la princesa Tatiana sonó entre las candidatas para casarse con Harald de Noruega, pero se enamoró del prestigioso cardiólogo y aristócrata francés Jean Henri Fruchaud cuando este estudiaba en París. Se casaron el 24 de marzo de 1966 y tuvieron dos hijos, Fabiola y Alexis, y tres nietos.
Veranos en Palma
La princesa pasaba habitualmente la temporada estival en Marivent con su marido, y a menudo acompañaba a la reina Sofía en paseos por la isla. Una de sus últimas apariciones se produjo el 4 agosto de 2024, cuando salieron a cenar con la Familia Real al restaurante Mía de Palma.
