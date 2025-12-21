El mejor regalo de Navidad: tu suscripción anual a Faro de Vigo por 25 euros
Suscríbete ahora a Faro de Vigo y empieza a disfrutar de todos nuestros contenidos
Accede a un precio increíble: solo 25 euros el primer año
La actualidad no descansa y, también en Navidad, FARO DE VIGO te mantiene informado de todo lo que ocurre en Galicia, en España y en el mundo. Ahora, podrás acceder a las últimas noticias, los reportajes de interés y los artículos de opinión de nuestras firmas destacadas a un precio muy ventajoso. Por solo 25 euros el primer año, disfruta de todo nuestro contendio web. Si prefieres una suscripción mensual, accede a Faro de vigo por solo 2 euros el primer mes. Puedes acceder a la oferta pinchando en este enlace.
Con esta promoción accederás a noticias de última hora, reportajes exclusivos, suplementos, crónicas locales, entrevistas y contenidos multimedia. Además, tendrás acceso a la app y a un club con ofertas y descuentos exclusivos. Como suscriptor, también disfrutarás de experiencias únicas: acceso prioritario a los eventos de Club Faro, encuentros con autores, músicos y actores, actividades especiales como catas de vino, y la posibilidad de participar en sorteos exclusivos con premios especiales.
- Una ola envuelve a un grupo de percebeiros en Cangas y deja a uno herido
- Un muerto y tres heridos en un accidente entre una furgoneta y un turismo a la salida de la AP-9 en el puente de Rande
- Más de 260 alumnos de Vigo despiden con emoción a un profesor de 25 años: «Cambiar no es equivocarse»
- La Armada Argentina intercepta un pesquero de Freiremar dentro de sus aguas nacionales
- Patrimonio tumba una residencia de mayores en el antiguo asilo de las Siervas de Jesús en Vigo
- Una llamada luminosa a la pausa irrumpe en el cielo de Vigo
- Absuelta la exchófer de Vitrasa condenada a 15 años de cárcel por incendiar un autobús en Vigo
- Ingresa en el Chuvi uno de cada cinco pacientes que entra por urgencias y sube la ocupación al 95%