El Vigo no reconocido ni dignificado

«É ben pouco coñecida a existencia dunha foxa común na rúa Pizarro, de Vigo, tal e como se informa na páxina web do Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática. Aí recóllese o Traslado da Foxa 1089/2009 PONT: De Vigo a Cuelgamuros, e documenta un caso específico do proceso de exhumación e traslado de restos de vítimas da Guerra Civil dende o seu lugar de enterramento orixinal cara ao mausoleo do Valle de Cuelgamuros. Este proceso foi unha política implementada polo réxime franquista para encher as criptas do monumento con corpos de combatentes de ambos bandos, buscando consolidar a imaxe dun espazo de ‘reconciliación’ baixo a súa ditadura, sen consultar ás familias na maioría dos casos. O rexistro oficial indica que a foxa contiña os restos de dous homes. Os restos foron movidos en dúas quendas separadas: unha o 27 de marzo de 1959 e a outra o 30 de maio de 1960. As dúas vítimas, cuxos restos foron trasladados dende Vigo a Cuelgamuros, son Armando Vázquez Taboelle, asasinado o 10 de decembro de 1936, e Luís Colles Ocampo, empregado de CAMPSA, que faleceu o 7 de febreiro de 1936: unha vítima afín á Falange que morreu por mor dun incidente na sede desta organización en Vigo pouco antes do golpe de Estado de xullo de 1936. Non hai, no lugar da exhumación, nin ningún elemento visual que lembre o acontecido no ano 1936».

Es uno de los episodios vinculados a la Guerra Civil registrado en Vigo que, junto a más de una veintena de sucesos relacionados con la memoria histórica de la ciudad, alumnado del IES Castelao ha investigado en los últimos meses y catalogado como lugar no reconocido ni dignificado. Como parte de la asignatura de Historia contemporánea, impartida por el profesor Ramón Nicolás Rodríguez, estudiantes de entre 14 y 17 años de edad han llevado a cabo un proyecto de investigación de memoria histórica en el primer trimestre del curso con el objetivo de conocer más en detalle el pasado de su ciudad y logrando constatar que, de 23 lugares explorados, 13 no están ni reconocidos ni dignificados pese a haber transcurrido medio siglo de la muerte de Franco.

Aracely Ramírez, Michelle Benjumea, Manuel Carballo, Koldo Gondar, Ian Arce, Luciano Ramos, Mareling Palacios, José A. Valladares y Judith Da Cunha son los jóvenes que integran este grupo de investigación histórica del IES Castelao, un proyecto para el cual llevaron a cabo un importante trabajo de campo, recorriendo distintos puntos de la ciudad para documentar las localizaciones, tomar fotografías, revisar los símbolos franquistas que se mantuvieron en el tiempo y registrar también la ausencia de placas conmemorativas en recuerdo de las víctimas, además de consultar fuentes oficiales para dotar de rigor a la investigación y poder elaborar una exposición para compartir sus hallazgos con el resto del centro.

Exposición con fotografías e información sobre los lugares catalogados por los estudiantes del IES Castelao. / Alba Villar

Un mapeo urbano

Las antiguas instalaciones de la ETEA, Porta do Sol, el aeropuerto de Peinador, el Museo MARCO, el frontón de María Berdiales, la localización del «Bou Eva» en el puerto de Vigo o la fosa común en la calle Pizarro son algunas de las localizaciones que los estudiantes catalogaron como espacios no reconocidos ni dignificados, incluyendo también en este listado episodios de resistencia antifranquista como fueron en su momento las huelgas de 1972, así como puntos en los que se han mantenido símbolos vinculados al régimen dictatorial como la Cruz de O Castro, «Monumento a los Caídos»; el escudo franquista en el edificio de Aduanas de Vigo o distintas calles, como por ejemplo es el caso de la avenida Alcalde Portanet.

Ten un mérito grandioso que sexan estudantes os que descubran estas localizacións Ramón Nicolás Rodríguez — Profesor de Historia

Con las conclusiones de su trabajo expuestas actualmente en el vestíbulo del instituto, cuando se pregunta a los jóvenes participantes en esta iniciativa sobre qué es lo que más les ha impactado descubrir durante el proceso de investigación las respuestas son diversas. José A. Valladares, por ejemplo, contesta que «lo que más me sorprendió es que pasearan a tanta gente en Vigo», mientras que Manuel Carballo responde: «Me llama la atención que se deje pasar tanto tiempo y tantos lugares», para a continuación proceder a explicar el episodio relacionado con el «Bou Eva», barco de pesca que se disponía a zarpar de Vigo y en el que tuvo lugar uno de los mayores suicidios colectivos durante la Guerra Civil del que se tiene constancia, puesto que nueve antifranquistas fueron delatados y, ante la inminente captura tras meses esquivando la persecución fascista, decidieron poner fin a sus vidas.

Me llama la atención que se deje pasar tanto tiempo y tantos lugares Manuel Carballo — Alumno

El resultado de la investigación de su alumnado es motivo de orgullo para su propio profesor, pues Ramón Nicolás Rodríguez, además de haber seguido de cerca todo el trabajo realizado por los jóvenes, confiesa que se quedó «sorprendido» al conocer a través de sus estudiantes detalles como que el edificio de Aduanas mantiene todavía el escudo franquista, así como la localización de la fosa común en la calle Pizarro, investigada por Koldo Gondar. En este sentido, el docente asegura que «a Lei de memoria democrática determina que hai certos lugares derivados da imposición do franquismo, da violencia, da Guerra Civil, que teñen que ter unha dignificación e resulta que en Vigo hai 13 que non contan con ela. Ten un mérito grandioso que sexan estudantes os que descubran estas localizacións».

Aracely Martínez explica que para dar con estos espacios, «previamente se hizo un mapa con todos los lugares y luego salimos a tomar fotos y apuntes», que fue la parte que Michelle Benjumea más disfrutó. En la conversación se hace referencia al MARCO y sale a colación la figura de la sindicalista y vendedora de periódicos que trabajaba en el entorno y fue víctima de la Falange: Rosario Hernández, A Calesa. Mareling Palacios toma una última nota y propone al grupo: «Quizás se puede investigar».