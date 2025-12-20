Mariami, la primera bebé de Europa trasplantada parcialmente de corazón recibe el alta hospitalaria en Madrid

El Hospital General Universitario Gregorio Marañón ha dado de alta a Mariami, una bebé de siete meses que se ha convertido en la primera menor de un año en Europa en recibir un trasplante parcial de corazón , una intervención que el centro madrileño define como un "hito triple en cirugía cardiaca infantil".

Según ha informado el hospital, la evolución de la paciente ha sido favorable en todo momento. Tras la operación, Mariami solo permaneció dos días en la Unidad de Cuidados Intensivos y, posteriormente, ha necesitado varias semanas de hospitalización antes de recibir el alta.

La técnica aplicada, avalada por la Oficina Regional de Trasplantes y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), consiste en implantar únicamente una parte del corazón —las válvulas— en pacientes pediátricos que requieren un recambio valvular, pero no presentan un fallo del músculo cardíaco que haga necesario un trasplante completo.

Hasta ahora, estos niños reciben válvulas fabricadas con materiales artificiales que no crecen con el organismo, lo que obliga a someterlos a múltiples cirugías a lo largo de su vida. El trasplante parcial permite evitar estas reintervenciones, ya que las válvulas implantadas crecen con el paciente.

Un caso de especial complejidad

El caso de Mariami presenta una complejidad añadida. La intervención ha combinado otras dos técnicas en las que el Gregorio Marañón es centro pionero: el trasplante entre donante y receptor con grupos sanguíneos incompatibles y la donación en asistolia controlada.

De este modo, la operación constituye un "hito triple": trasplante parcial de corazón, incompatibilidad sanguínea y órgano procedente de una donación en asistolia.

Este avance beneficiará especialmente a menores con malformaciones congénitas en las que las válvulas cardíacas no se desarrollan adecuadamente, provocando un funcionamiento grave del corazón. En España nacen cada año alrededor de 4.000 niños con cardiopatías congénitas, una de las malformaciones más frecuentes.

Mejor aprovechamiento de las donaciones infantiles

Además de mejorar el pronóstico de estos pacientes, la nueva técnica permitirá optimizar las donaciones de corazones infantiles, que son muy limitadas.

"Siempre se priorizará a los niños que necesiten un trasplante total convencional, pero con esta estrategia se abren tres nuevos escenarios en los que uno o dos menores pueden beneficiarse de un trasplante parcial, en función de las válvulas a sustituir", han explicado desde el hospital.

La jefa de Trasplante Cardiaco Infantil del centro, Manuela Camino, ha destacado, según recoge EFE, que "estamos muy orgullosos de poner en marcha este programa porque, para nuestros niños pequeños, es una enorme esperanza".

Desde el Gregorio Marañón han subrayado también la importancia de la donación: "Esta técnica es posible gracias a la generosidad del donante y su familia, una solidaridad fundamental para que todo el sistema funcione".