O entroido galego busca recuperar o zamarreiro de Valdeorras
O personaxe do Carnaval tradicional leva anos perdido
O investigador vigués Paco Vidal prepara un libro sobre esta figura
O Entroido galego leva anos recuperando figuras esquecidas. O merdeiro en Vigo é un exemplo. Prohibido por orde dun bando municipal nos anos 20 do pasado século volveu troulear polo Casco Vello vigués a partir do 2006 para crecer cada ano en presenza. Da ignominia, tamén se recuperaron os baldréus de Silleda que reapareceron nas rúas de Trasdeza no 2023. Agora, o investigador vigués-ourensán Paco Vidal confía en que o mesmo aconteza en Valdeorras cos zamarreiros. O primeiro chanzo é a publicación dun libro sobre estes coa editorial viguesa Ir Indo.
«Este era un personaxe que vai detrás da xente. Levaba un pucho que parece un fungo e as fitas de cores colgando. Ía cunha carouta que era unha caixa de cartón. Mercábana no Barco de Valdeorras ou a facían coas caixas dos zapatos se non tiñan moito diñeiro. Algúns zamarreiros ían a pé e outros a cabalo», describe Vidal.
Culminaba o seu estilismo entroideiro cunha mazaroca de millo «para pegar zurriagazos (golpes fortes) á xente», engade o investigador afincado na cidade olívica.
No caso dos nenos, estes aproveitaban as roupas dos avós para poñelas coa carouta da caixa de zapatos que pintaban de negro.
«O luns de entroido saían por Valdeorras as ‘furracas’, as pegas, «todas vestidas de negro por simbolizar o paxaro de mal agoiro. Primeiro, aparecían os zamarreiros a cabalo. Ían dous ou tres vestidos cunha blusa branca vello ou unha saba branca. Ían mallando na xente. Tamén saían un ou dous disfrazados de cregos botando cun isopo auga ou levando un saco con ourizos de castañas pegando a xente. Era algo único. No triángulo máxico do carnaval ourensán non hai nada disto», resalta Vidal.
Sinala que os peliqueiros e cigarróns de Laza e Verín chegaban ás casas dos veciños aos que pedían diñeiro orixinariamente. Nese «afán recaudatorio, aquel que non colaborse coa causa expoñíase a recibir o castigo dos seu látigo. Porén non era o caso dos zamarreiros,que non pedían diñeiro. Simplemente, mallaban por «troula».
Tamén se caracterizaban por enfariñar a xente, enchela da fariña dos muíños da zona. De feito, no libro de Vidal, un dos capítulos está reservado aos muíños da zona. Inda que no franquismo se prohibiron as cousas do carnaval, neste pobo, bo Barco de Valdeorras, seguiron celebrándoo.
As canteiras de pizarra daban tres días de festa ao ano; un deles era o martes de Carnaval. Era libre para que se disfrazasen e saísen no Enterro do Morto, que plasma Laxeiro nunha pintura do ano 1954, e no que saía unha persoa que facía de falecida nun cadaleito.
A persoa que facía de morto era enfariñada por todo o corpo e tamén lle botaban un pouco de xofre. «Nin se movía e levábano nunha padiola. Algunhas persoas botábanlle as faíscas dos fachóns pero non facía movementos», resalta Paco Vidal.
O libro que prepara con Ir Indo tras anos de traballo de investigación tamén se fixa nas orquestras e na evolución do entroido nas últimas décadas. «A aparición dos zamarreiros párase nos anos 90. Cando eu vin para Vigo no 1975 comezou a esmorecer o Entroido alí. Foi nos anos 90 cando a mestra María Xosé Blanco, que participou na coral de Ruada que chegou a actuar en Bos Aires. Ela quería recuperar os zamarreiros e as furracas», recorda.
Esta profesora valeuse da reciclaxe de materiais para disfrazar o alumnado que logra varios premios en varias edicións do Carnaval.
Nos anos 2000 é Blanca Galván a que monta uns obradoiros para mulleres que recuperan o de disfrazarse nos días do Entroido. «Ela non puido recuperar a figura do zamarreiro porque precisaba de moito diñeiro.
A idea de Pablo Vidal é recuperar esa figura a través deste libro. Se ben a publicación xa está rematada e mesmo traducida ao inglés, o autor e a editorial están áprocura de fondos para editar o volume coa arela de que poida chegar aos andeis pronto.
