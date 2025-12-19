Sony ficha a viguesa Sonia Méndez para levar ao cinema «Boulevard», un fenómeno literario mundial
A directora plasmará nunha película a saga xuvenil de Flor M. Salvador
A cineasta, directora de «As Neves», asegura que é unha «honra» o proxecto
«As Neves»,o filme galego rodado na Fonsagrada e dirixido pola viguesa Sonia Méndez, impactou na carteleira española pola especial ollada para captar o mundo adolescente. Nunca antes unha película galega se fixara unicamente na rapazada dende os seus puntos de vista. Sony tomou nota do traballo da realizadora e encargoulle levar ao cinema «Boulevard», a saga de novelas para público xuvenil que se converteu nun fenómeno literario mundial asinado por Flor M. Salvador.
O que se sabe deste proxecto é pouco, só o que Sony Pictures España revelou co tráiler oficial que ten colgado na súa canle de YouTube e o que ten comentado Sonia Méndez nas súas redes sociais.
Desde Sony, sinalan que a longametraxe chegará aos cinemas de xeito exclusivo (non comezará polas plataformas) «de toda España no 2026». Na súa canle, indican que «é a adaptación á gran pantalla do fenómeno mundial que namorou a millóns de lectoras».
A historia preséntanos a unha adolescente, Halsey –interpretada por Eve Ryan– que chega a unha nova cidade coa súa nai. No novo destino, descobre a outro adolescente, Luke (Mikel Niso), co que iniciará unha relación de amor. Ela, descubrirá un mundo alleo –mesmo a música de Pink Floyd– e el volverá a sentir que na vida aínda hai sitio para el.
Na súa historia, porén, haberá tamén espiñas. Luke ten un pasado e unha forma de ser para afrontalo que non casa co que se agarda dun mozo do seu ámbito. Algúns dos amigos de Halsey lle aconsellarán que se segue con el cometerá «o maior erro da súa vida».
Dende que o tráiler –coa música do tema mítico de Hoobastank «The reason»– colgou no YouTube hai dez días, leva xa unhas 270.000 reproducións, o que evidencia o cariño que ten o público polo universo de «Boulevard». Este venres, seguía na lista de éxitos en tendencia de películas do YouTube co posto número 13.
Pola súa parte, Sonia Méndez (que tamén dirixira o documental «A poeta analfabeta», sobre Luz Fandiño) agradeceu nas súas redes a Sony e Spotlightmedia «confiar» nela e depositar este proxecto nas súas mans. Indicou que é «unha honra» e que a directora de fotografía é a tamén galega Lucía C. Pan.
