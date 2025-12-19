Son das Flores, Premio APS a la diversidad y convivencia

El proyecto musical, social y pedagógico impulsado por el Ceip Vicente Risco, la orquesta y el coro infantil Son das Flores, acaba de ser distinguida con un galardón a la diversidad y convivencia, dentro los Premios Aprendizaje-Servicio (APS) 2025.

Organizados por la Red Española de Aprendizaje-Servicio, la Fundación Educo y el Ministerio de Educación, estos galardones reconocen la calidad educativa y el impacto social de las iniciativas presentadas y, en el caso de Son das Flores, al jurado le conquistó la calidad y el compromiso con la comunidad del proyecto del centro educativo de Teis, en Vigo.

Desde Son das Flores destacaron que «este premio é un importante recoñecemento ao servizo comunitario que constrúen cada día todos os membros e inspíranos a seguir usando a nosa música como ferramenta transformadora e de xustiza social»