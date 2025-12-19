Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Venta AludecVigo, capital de la NavidadCrímenes misteriososOviedo-CeltaPremio Nacional ArtesaníaLotería de Navidad
instagramlinkedin

El mejor regalo de Navidad: tu suscripción anual a Faro de Vigo por 25 euros

Suscríbete ahora a Faro de Vigo y empieza a disfrutar de todos nuestros contenidos

Accede a un precio increíble: solo 25 euros el primer año

Campaña de Navidad

Campaña de Navidad

R. V.

La actualidad no descansa y, también en Navidad, FARO DE VIGO te mantiene informado de todo lo que ocurre en Galicia, en España y en el mundo. Ahora, podrás acceder a las últimas noticias, los reportajes de interés y los artículos de opinión de nuestras firmas destacadas a un precio muy ventajoso. Por solo 25 euros el primer año, disfruta de todo nuestro contendio web. Si prefieres una suscripción mensual, accede a Faro de vigo por solo 2 euros el primer mes. Puedes acceder a la oferta pinchando en este enlace.

Oferta Especial Navidad

Oferta Especial Navidad / Redacción

Con esta promoción accederás a noticias de última hora, reportajes exclusivos, suplementos, crónicas locales, entrevistas y contenidos multimedia. Además, tendrás acceso a la app y a un club con ofertas y descuentos exclusivos. Como suscriptor, también disfrutarás de experiencias únicas: acceso prioritario a los eventos de Club Faro, encuentros con autores, músicos y actores, actividades especiales como catas de vino, y la posibilidad de participar en sorteos exclusivos con premios especiales.

¡Suscríbete!

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents