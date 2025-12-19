El mejor regalo de Navidad: tu suscripción anual a Faro de Vigo por 25 euros
Suscríbete ahora a Faro de Vigo y empieza a disfrutar de todos nuestros contenidos
Accede a un precio increíble: solo 25 euros el primer año
La actualidad no descansa y, también en Navidad, FARO DE VIGO te mantiene informado de todo lo que ocurre en Galicia, en España y en el mundo. Ahora, podrás acceder a las últimas noticias, los reportajes de interés y los artículos de opinión de nuestras firmas destacadas a un precio muy ventajoso. Por solo 25 euros el primer año, disfruta de todo nuestro contendio web. Si prefieres una suscripción mensual, accede a Faro de vigo por solo 2 euros el primer mes. Puedes acceder a la oferta pinchando en este enlace.
Con esta promoción accederás a noticias de última hora, reportajes exclusivos, suplementos, crónicas locales, entrevistas y contenidos multimedia. Además, tendrás acceso a la app y a un club con ofertas y descuentos exclusivos. Como suscriptor, también disfrutarás de experiencias únicas: acceso prioritario a los eventos de Club Faro, encuentros con autores, músicos y actores, actividades especiales como catas de vino, y la posibilidad de participar en sorteos exclusivos con premios especiales.
- Familias que deciden no celebrar Papá Noel: «Hay que pararse a pensar qué queremos en vez de dejarse llevar por la corriente»
- La Armada Argentina intercepta un pesquero de Freiremar dentro de sus aguas nacionales
- Obligan a un vecino de Vigo a aparcar bien su coche y retirar unas bicicletas en el garaje comunitario
- La nigranesa que tiró dos gatos a la basura afronta hasta 10.000 euros de multa
- Los taxistas de Vigo trasladarán mañana a 200 mayores para disfrutar de las luces de Navidad
- Vía libre para el desembarco en Vigo de un «gigante» de los materiales de construcción
- «La realidad es que nuestro nivel es parecido al del Albacete»
- El Sergas debe indemnizar a un niño de 11 años que sufrió una fractura de cráneo en una radiografía en Pontevedra