Guiño sexi
'Emily in París': la marca sueca de bienestar sexual Lelo se cuela en la quinta temporada
En el episodio 7, titulado 'Segundas oportunidades', los productos aparecen como parte de una de las celebraciones del Orgullo más grandes y vibrantes de Europa
Laura Estirado
¡Sorpresa! La marca de bienestar sexual Lelo y sus juguetes más vendidos -Lelo Sona2 Cruise™ y Soraya Wave™- hacen una aparición sorpresa en la quinta temporada de la serie 'Emily in París' (Netflix)que se acaba de estrenar este jueves 18 de diciembre (y que esta vez la acción se traslada a Roma). Este cameo en la exitosa producción pone de relieve la conexión de la marca con un estilo de vida moderno, aspiracional y, por encima de todo, inclusivo.
En el episodio 7, titulado 'Segundas oportunidades', la carroza y los productos de Lelo aparecen como parte de una de las celebraciones del Orgullo más grandes y vibrantes de Europa, el de París. La serie no solo utiliza el espíritu de Lelo, sino que convierte a la firma de bienestar sexual en una declaración cultural: una declaración sobre la misión de Lelo de hacer que las personas se sientan más cómodas y seguras con su sexualidad.
Empoderamiento y sensualidad
En los últimos años, la serie se ha hecho famosa por generar conversaciones audaces en torno al empoderamiento y la sensualidad, por lo que resulta natural que refuerce la narrativa de Lelo, que durante las últimas dos décadas ha llevado la conversación sobre las necesidades y los deseos de las personas al centro del debate, ayudándolas así a construir confianza y a mejorar su bienestar general
