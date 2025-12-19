Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A libraría Cartabón recolle o Premio Editio, creado pola Asociación Galega de Editoras

Na primeira edición dos galardóns, a entidade recoñeceu ao establecemento vigués por ser referente na promoción da literatura e do libro galego

C. S.

Vigo

No mesmo ano no que festexan o seu 40 aniversario, a libraría viguesa Cartabón foi distinguida esta semana co Premio Editio, un galardón creado neste 2025 pola Asocaciación Galega de Editoras (AGE), en colaboración coa Xunta de Galicia, co obxectivo de recoñecer a unha entidade, empresa ou persoa destacada pola promoción, a defensa da cultura e a propiedade intelectual en xeral e do mundo do libro galego en particular.

Precisamente, por ser todo un referente na promoción da literatura e do libro galego na cidade de Vigo durante catro décadas, o galardón da primeira edición deste premio recaeu sobre Maribel Tato e Gonzalo Pérez, que impulsaron Cartabón a mediados da década dos 80, erixíndoa como un dos espazos de referencia na cidade olívica na actualidade, moi especialmente, pola súa aposta polo libro galego, a promoción da cultura galega e tamén de autores e autoras noveis.

Maribel Tato e Gonzalo Pérez recibiron o galardón nun acto celebrado en Santiago de Compostela e, durante o evento, o libreiro vigués aproveitou a ocasión para compartir o galardón con todas as pequenas librarías independentes de Galicia «por estar ao pé de cañón todos os días do ano», engadindo tamén Gonzalo Pérez «estar orgulloso de ser un pequeno comercio tradicional de proximidade».

