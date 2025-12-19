El investigador gallego César de la Fuente, doctor «honoris causa» a los 39 años
La Universidad de León premia a este pionero que trabaja en la Universidad de Pensilvania
REDACCIÓN
Vigo
El biotecnólogo gallego César de la Fuente acaba de ser nombrado doctor honoris causa por la Universidad de León a los 39 años de edad.
El científico aseguraba en su cuenta de X: «Surreal y emocionante, a los 39 años me han concedido el doctorado honoris causa por la Universidad de León. Este reconocimiento es de mi equipo, que trabaja incansablemente usando la IA para acelerar el descubrimiento de antibióticos y combatir a las superbacterias, uno de los mayores desafíos de la humanidad».
Esta labor –que detalló en una entrevista en FARO– la realiza al frente del Machine Biology Group de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. En noviembre, intervenía en los Premios Zendal en Vigo.
- Familias que deciden no celebrar Papá Noel: «Hay que pararse a pensar qué queremos en vez de dejarse llevar por la corriente»
- Vía libre para el desembarco en Vigo de un «gigante» de los materiales de construcción
- La Papanoelada Motera de la Navidad de Vigo cambia de fecha por la lluvia
- Obligan a un vecino de Vigo a aparcar bien su coche y retirar unas bicicletas en el garaje comunitario
- Davila 16/12/2025
- Galicia, cuarta comunidad en porcentaje de alumnos que progresan en el sistema educativo tras la FP básica
- «La realidad es que nuestro nivel es parecido al del Albacete»
- Jiu Jitsu, el deporte que transforma el miedo en acomodo físico y emocional