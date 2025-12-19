El investigador gallego César de la Fuente, doctor «honoris causa» a los 39 años

El biotecnólogo gallego César de la Fuente acaba de ser nombrado doctor honoris causa por la Universidad de León a los 39 años de edad.

El científico aseguraba en su cuenta de X: «Surreal y emocionante, a los 39 años me han concedido el doctorado honoris causa por la Universidad de León. Este reconocimiento es de mi equipo, que trabaja incansablemente usando la IA para acelerar el descubrimiento de antibióticos y combatir a las superbacterias, uno de los mayores desafíos de la humanidad».

Esta labor –que detalló en una entrevista en FARO– la realiza al frente del Machine Biology Group de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. En noviembre, intervenía en los Premios Zendal en Vigo.