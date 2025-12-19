Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZBE VigoTrama cursos formaciónCaso ToméEstrés gaviotasAsesinato exCEO BarrerasPrecio percebe
instagramlinkedin

El investigador gallego César de la Fuente, doctor «honoris causa» a los 39 años

La Universidad de León premia a este pionero que trabaja en la Universidad de Pensilvania

César de la Fuente. | V. Echave

César de la Fuente. | V. Echave

REDACCIÓN

Vigo

El biotecnólogo gallego César de la Fuente acaba de ser nombrado doctor honoris causa por la Universidad de León a los 39 años de edad.

El científico aseguraba en su cuenta de X: «Surreal y emocionante, a los 39 años me han concedido el doctorado honoris causa por la Universidad de León. Este reconocimiento es de mi equipo, que trabaja incansablemente usando la IA para acelerar el descubrimiento de antibióticos y combatir a las superbacterias, uno de los mayores desafíos de la humanidad».

Esta labor –que detalló en una entrevista en FARO– la realiza al frente del Machine Biology Group de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. En noviembre, intervenía en los Premios Zendal en Vigo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents