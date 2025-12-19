«Me gusta mucho el universo plástico y onírico de Lois Patiño»

Contaba Lois Patiño el otro día en el preestreno en Vigo que le pidió ser protagonista en una sala de cine...

La verdad es que sí, fue así. Él había visto una película que yo hice con Jonás Trueba, «Tenéis que venir a verla». Al día siguiente nos encontramos en la Academia viendo la película de Albert Serra que se llama «Pacifiction» y estaba sentado a mi lado. Entonces consideró que era como una señal y me ofreció el papel.

¿Cuáles fueron sus primeras impresiones al ver la película?

A mí me apetecía muchísimo trabajar con Lois. Había visto sus películas y me gustaba mucho todo su universo plástico, onírico. «Samsara» me parece una película fascinante. Le admiraba mucho. Y cuando me habló de esto pensé, por supuesto que sí, y encima el rodaje iba a ser en las Azores. Además, coincidí con la actriz Agustina Muñoz, la otra protagonista. Ella es una actriz argentina, yo había visto en las películas de Matías Piñeiro. La admiro también. Fue un compendio de cosas que me pareció muy apetecible, muy divertido y muy diferente. Es un filme muy experimental, muy metanarrativo, muy alejado de las cosas que yo había hecho hasta ese momento y también será difícil que vuelva a ocurrir.

Agustina llega a las Azores y descubre al elenco de Voadora, a usted misma y a los habitantes de la isla dando vida a personajes de Shakespeare. Se creen que realmente son ellos pero en su caso se plantea si debe cumplir con el personaje hasta el final.

Toda esta capa metanarrativa es algo que en realidad tiene que ver con cuestionarte tu propia existencia. En un momento en el que te ponen delante una realidad muy evidente, no puedes negar que eso está pasando. Y yo creo que es un poco también lo que le pasa a Ariel, que no quiere darse cuenta y en el momento en el que se da cuenta no hay vuelta atrás. Es tan poética la película que yo creo que no tiene nada que pase por el raciocinio ni por la lógica. Para trabajar estas escenas, lo planteé como algo más intuitivo. El reto de este papel es que es un personaje de Shakespeare y una persona atrapada en el personaje.

Tiene un punto verosímil cuando le dicen que «la vida es una aventura, vívela».

Es una llamada a la libertad. Yo creo que la película también habla mucho de la libertad y cómo permitirse vivirla.

¿Alguna vez le atrapó un personaje?

No creo mucho en la cosa de meterse dentro de un personaje. A veces me puede afectar más o menos, anímicamente, emocionalmente. Por ejemplo, ahora estoy haciendo una obra de teatro [ «Personas, lugares y cosas», donde da vida a una actriz politoxicómana] que es muy intensa y me cuesta mucho dormirme por las noches porque me vienen cosas de la propia función, me vienen textos, me vienen sensaciones, me viene como un poco de angustia. Te afecta, pero yo no diría que me he quedado atrapada nunca.