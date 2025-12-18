Reparto desvelado
Prime Video pone rostros a su nueva serie más provocadora con Malena Alterio al frente
La plataforma anuncia el elenco completo de 'Cochinas', una ficción ambientada en los años 90 que aborda la liberación sexual desde un videoclub de barrio.
Carlos Merenciano
Prime Video ha anunciado este jueves el reparto completo de 'Cochinas', su próxima serie original, que estará protagonizada por Malena Alterio, Celia Morán y Álvaro Mel. Junto a ellos, el elenco se completa con intérpretes como Raquel Pérez, Celia de Molina, Chani Martín, Esperanza de la Encarnación, Álvaro Almodóvar, Albert Baró, Ana Mencía, Josele Román y Aina Picarolo.
La ficción se sitúa en Valladolid en 1998 y tiene como eje a Nines, una ama de casa de ideas conservadoras que ve cómo su vida da un giro inesperado cuando su marido cae en coma y ella se hace cargo del videoclub familiar. Al descubrir que el negocio está al borde de la quiebra, decide apostar por el único género rentable: el cine porno, transformando el local en el primer videoclub especializado de la ciudad.
Malena Alterio interpreta a Nines, una mujer que comienza un proceso de liberación personal y profesional al romper con sus propios prejuicios. Celia Morán da vida a Chon, la empleada del videoclub, una mujer directa y curtida que acompaña a la protagonista en ese viaje, mientras que Álvaro Mel encarna a Agustín, un joven cinéfilo y tímido que afronta su propia búsqueda de identidad y aceptación.
El reparto se completa con personajes clave del entorno familiar y vecinal. Chani Martín es Mariano, el marido de Nines; Aina Picarolo interpreta a Tere, la hija mayor; Álvaro Almodóvar es Andrés, el hijo pequeño; y Raquel Pérez, Celia de Molina y Esperanza de la Encarnación dan vida a vecinas del barrio cuyas vidas también se verán alteradas por la irrupción del videoclub Dorothy como epicentro de un cambio social imparable.
'Cochinas' está producida por Os lo dije, con Eneko Gutiérrez Sola y Aritz Cirbián como productores ejecutivos. La creación y los guiones corren a cargo de Carlos del Hoyo e Irene Bohoyo, mientras que la dirección se reparte entre Andrea Jaurrieta, Laura Campos y Núria Gago. La serie se suma así a la apuesta de Prime Video por la ficción nacional con mirada social y tono provocador.
- Familias que deciden no celebrar Papá Noel: «Hay que pararse a pensar qué queremos en vez de dejarse llevar por la corriente»
- Vía libre para el desembarco en Vigo de un «gigante» de los materiales de construcción
- La Papanoelada Motera de la Navidad de Vigo cambia de fecha por la lluvia
- Obligan a un vecino de Vigo a aparcar bien su coche y retirar unas bicicletas en el garaje comunitario
- Davila 16/12/2025
- Galicia, cuarta comunidad en porcentaje de alumnos que progresan en el sistema educativo tras la FP básica
- Jiu Jitsu, el deporte que transforma el miedo en acomodo físico y emocional
- «La realidad es que nuestro nivel es parecido al del Albacete»