Plan VEO: más luces que sombras

El Ministerio de Sanidad puso en marcha este miércoles el Plan VEO, con el que subvenciona con 100 euros la compra de gafas o lentillas para menores hasta 16 años. En este día y medio desde su inicio se puede calibrar su arranque con una conclusión generalizada: presenta más luces que sombras.

Empecemos por estas últimas. «Está habiendo algún problema con las plataformas de adhesión. Hay que subir los expedientes, graduaciones, facturas y tiene que autorizarlo el Ministerio. Eso ralentiza un poquito pero el funcionamiento es muy básico y simple. Cuando arranca algo, siempre hay incidencias. Estamos empezando», señalaba ayer a este diario la presidenta del Colexio de Ópticos de Galicia, Esther Amaro.

El procedimiento para participar en la campaña es simple. Si las gafas son para escolares menores de cinco años que las van a llevar por primera vez, se debe acudir a la pediatra. Ella solicitará consulta en Oftalmología. Tanto en la pública como en la privada indicarán la deficiencia visual del paciente menor y la graduación necesaria.

Con esos datos en la receta y otra documentación (DNI, tarjeta sanitaria o documento que acredite el código CIPA) se acude a la óptica elegida (inscrita en el Plan VEO) y allí se sigue el proceso. Hay que consultar en la web del Ministerio de Sanidad si nuestra óptica u ópticas de referencia están adheridas al Plan.

Página de consulta

La página de consulta es del Colegio General de Ópticos y Optometristas, donde se puede procurar la óptica por provincia o municipio.

Según las ópticas consultadas, participar en el plan no ha tenido dificultades. «Fue muy fácil inscribirse. Hace tiempo que nos enviaron la documentación para hacerlo», añaden desde Amaro Quireza, en el centro vigués.

Cuando llegue el momento de pagar las gafas, hay que rellenar un formulario y aplicarán automáticamente el descuento.«Imaginemos que la gafa cuesta 300 euros. Yo te cobro 200 porque los otros 100 me los paga el Ministerio» a posteriori, señalan desde el Colegio de Ópticos, que preside Esther Amaro.

En el caso de la que persona beneficiaria tenga entre seis años de edad y 16 o acuda por segunda vez al Plan VEO, entonces la prescripción de las gafas, además de la oftalmóloga de la pública y la privada, podrá realizarla un profesional de óptica-optometría de un establecimiento participante en el Plan VEO.

Un dato importante es que la gente se puede beneficiar ahora del Plan pero para una segunda subvención deberán transcurrir al menos 365 días. Pero hay que tener cuidado, porque el acceso a las ayudas acaba el 31 de diciembre de 2026.

«Una necesidad básica, no un capricho»

Desde la óptica viguesa Boavision resaltaban este jueves que no habían tenido incidencias, al tiempo que reconocían que la gente ya se había ido informando del programa con anterioridad. Calificaron el plan de «bueno» ya que «la prestación para las gafas o lentillas es una necesidad básica, no un capricho».

Por su parte, Esther Amaro también opinaba que estaba «bien» la iniciativa «porque el dinero no puede marcar el llevar o no gafas. A la gente a la que más le hace falta le va a venir muy bien. Es una medida universal, lo ha querido así el Gobierno.Hay gente que se plantea no cambiar de gafas por el coste. Eso no debería marcar la diferencia entre ver bien o no ver bien».

Además, Jesús Sueiro, de la Asociación Galega de Medicina Comunitaria en Atención Primaria, indicó que no creen que el plan aumente la lista de espera de Oftalmología.

Por último, hay que indicar que en Galicia participan 213 ópticas en el programa, distribuidas entre las 87 de A Coruña, 72 de Pontevedra, 27 de Ourense y otras 27 de Lugo.