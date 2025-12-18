«Esta novela es un homenaje a los maquis que fueron consecuentes con su criterio»

Tras debutar en narrativa con «O mergullador das verbas» en 2024, la autora viguesa Majo Villar lanzó este año su segunda novela, «Cacharelas e marusías de pedras», una historia en la que el movimiento guerrillero antifranquista gallego cobra especial protagonismo y que presentará hoy, a las 19.30 horas, en la sala de Cultura del Concello de Mondariz-Balneario y el próximo 9 de enero en el Liceo Casino de Pontevedra.

-«Cacharelas e marusías de pedra» es su segunda novela, ¿cómo nace esta historia?

-Todo surgió a raíz de una conversación con mi editor hace unos años, en la que tocamos el tema de los maquis y yo me planteé en dónde ubicaría una historia sobre ellos. Cuando escribo siempre pienso en lugares que son idílicos para mí, y mientras que la anterior novela transcurre en todo el contorno del río Verdugo, en Arcade, en esta ocasión pensé en los montes de A Serra da Groba, detrás de Santa María de Oia y de ese monasterio que tiene un encanto, pero también una tragedia, muy particular. Ese monasterio estuvo habitado por monjes, monjes a los que se les llamó artilleros, porque tenían un cañón y desde allí disparaban a las flotas turcas que querían invadir nuestra bahía, luego pasó a ser cárcel y, por último, campo de exterminio después del 36. Ese lugar guarda mucho sufrimiento, pero también la belleza del entorno, por lo que pensé que era ideal para que se desarrollara la historia de este maquis, al que llamé Roi Martiñán, un joven que tras terminar la carrera de Derecho es requerido por su padre, capitán del bando nacional, para luchar en el ejército, pero que se niega y se tira al monte.

-Y refugiarse en el monte de aquella fue la realidad de muchos en Galicia.

-Sí y entre ellos había republicanos, que tenían que huir porque no tenían más remedio, pero también había personas como el caso de mi protagonista, con el criterio definido de que no querían luchar contra sus amigos, sus parientes o vecinos, y que se veían en esa tesitura agobiante de tener que coger las armas con 23 años, por ejemplo.

La escritora, en la céntrica calle viguesa. / Marta G. Brea

-¿Y qué fue lo que la llevó a escoger la figura de un maqui para protagonizar este libro?

-En aquella conversación que tuve con mi editor empezamos a hablar de los maquis porque yo había leído sobre José Castro Veiga, «O piloto», que fue el último maquis que hubo de la resistencia en Galicia y que fue asesinado en 1965 , pero también está el personaje de Foucellas, que lideraba una pandilla de republicanos que había en la zona de A Coruña. Terminada la guerra, la gente que andaba en el monte eran, para unos,unos asesinos, y para otros eran libertadores y buena gente. Es una realidad que me interesaba mucho.

-En cuanto a temática no tiene nada que ver con su primera novela, «O mergullador das verbas».

-Sí, efectivamente no tienen nada que ver, pero hay un aspecto que comparten las dos, y es que los protagonistas de ambas historias comparten unas madres sufridoras, son dos mujeres gallegas que sufrieron lo que no está escrito. En el caso de «Cacharelas e marusías de pedra», encontramos a una mujer con un marido dictador, que tiene que ver cómo su hijo se va de casa y convivir con no saber si está vivo o muerto. Esta novela es un homenaje a todos esos maquis de la resistencia, de derechas o de izquierdas, que fueron consecuentes con su criterio, con su pensamiento, y que, como en este caso, creían que la palabra tenía poder sobre las armas. También es un homenaje a mi abuelo, al que tan solo conozco por una foto, puesto que falleció en un naufragio, y a las madres, mujeres gallegas que con tanto sacrificio y pasando tanta hambre se quedaron al frente de los hijos, de «leiras» y hogares, mientras sus hombres desaparecían en el mar, en el monte...

-Ambas novelas también comparten localizaciones gallegas.

-Adoro mi tierra y me encantan nuestros paisajes, nuestras tradiciones, y me gusta pensar que la gente, paseando por l a calle, se va a poder encontrar los pasajes de mis libros. Son lugares que nos pertenecen y tenemos que disfrutarlos.