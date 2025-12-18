Cerdán: «Los GAL son un caso maldito; a ningún gobierno le interesa reabrirlo»
«Forma parte también de nuestra memoria histórica», sostiene el periodista alicantino, autor de «Guerra sucia», libro en el que repasa el terrorismo de Estado contra ETA
«Hay un olvido absoluto sobre esa parte execrable de nuestra historia que son los GAL». Así lo aseguró ayer en el último Club FARO del año Manuel Cerdán (Alicante, 1954), uno de los periodistas que ha investigado con mayor profundidad la guerra sucia contra ETA que comenzó en los albores de la transición española y que se mantuvo activa durante algo más de diez años. Precisamente, sacar a la luz este episodio tan silenciado es una de las motivaciones que le han impulsado a escribir «Guerra sucia. Mercenarios contra ETA: de Franco a los GAL» (Plaza & Janés).
«Los GAL también forman parte de nuestra memoria histórica», aseveró el periodista, que fue redactor jefe de investigación de «El Mundo» y director de la revista «Interviú» y que ha colaborado en Telecinco, TVE y RNE, entre otros medios.
A lo largo de las casi 700 páginas de «Guerra sucia», Cerdán traza un minucioso recuento de los hechos —operación tras operación, asesinato tras asesinato— a partir de los testimonios de protagonistas e implicados como José Amedo, Juan Alberto Perote y Luis Roldán, así como de otros altos cargos de Interior. El propio Cerdán participó como testigo en algunas de las causas judiciales abiertas contra los GAL y, para la elaboración de este libro, ha revisado todos los sumarios de las investigaciones llevadas a cabo tanto en Francia como en España.
Investigación difícil
Durante la conversación que mantuvo con el periodista de Onda Cero Rubén Rey, el autor de «Guerra sucia» aseguró que la investigación sobre los GAL fue «difícil». Incluso reconoció que es uno de esos casos que «provocan frustración». También pueden resultar una trampa para el periodista si se deja manipular por la fuente o se acerca al caso con predeterminación. «Tienes que ir a encontrar la verdad», manifestó.
Cerdán reconoció que sin la colaboración de la Policía y la Guardia Civil con los periodistas, la investigación no habría avanzado, al tiempo que denunció la presión a la que fueron sometidos los informadores y jueces que investigaron el terrorismo de Estado contra ETA.
Cerdán aseguró que el último responsable de los grupos parapoliciales que practicaron la guerra sucia contra ETA entre 1983 y 1987 fue el presidente del Gobierno Felipe González, aunque la responsabilidad penal no pasara del ministro del Interior.
Sin embargo, el caso de los GAL se cerró en falso y los gobiernos que se sucedieron lo taparon. En este sentido, recordó que José María Aznar se negó a desclasificar los documentos del CESID. «Otra de las víctimas del terrorismo de Estado fue la verdad. Los GAL son un caso maldito, a ningún gobierno le interesa reabrir», recordó el informador.
Sobre la actuación de estos grupos, aseguró que actuaban movidos por la venganza —en respuesta a las acciones de ETA— y que fueron creados por el Gobierno español «para presionar a Francia, que permitía que los etarras se pasearan libremente por su territorio». Según el periodista, en un primer momento contaban con una lista concreta de objetivos, pero en su fase final lo único que los impulsaba era «crear el terror» en el país vecino.
Cerdán explicó que, aunque el acoso a ETA se intensificó cuando la Policía francesa comenzó a colaborar con la Guardia Civil, su final se debió sobre todo al rechazo del pueblo español. El punto de inflexión fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco. «ETA no llegó a una paz ni a una negociación; fue derrotada», aseveró.
Otra de las motivaciones para escribir este libro son las víctimas. «Al igual que las víctimas de ETA, sus familias también merecen conocer la verdad», comentó.
Una guerra «ineficaz y chapucera»
En junio de 1975 se produjo el bautismo de fuego de la guerra sucia contra ETA. Mientras la dictadura agonizaba —Franco moriría en la cama pocos meses más tarde—, un comando de mercenarios del Batallón Vasco Español (BVE), controlado y dirigido desde la trastienda de los servicios secretos del régimen, se adentraba en territorio francés para dar caza a uno de los terroristas más sanguinarios: Josu Ternera. La operación fracasó estrepitosamente, pero no desalentó a los instigadores de la guerra sucia, que se mantuvo activa durante los gobiernos de Arias Navarro y Adolfo Suárez y se intensificaron con Felipe González.
Mientras España avanzaba hacia la democracia, el Gobierno impulsó la lucha antiterrorista a través de los GAL, responsables de acciones parapoliciales ilegales como el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala en 1983. Estos grupos perpetraron más de 150 atentados y causaron 80 muertes.
«ETA y los GAL operaban igual: acción-reacción-acción», afirmó Manuel Cerdán. El periodista añadió que la guerra sucia contra ETA fue «ineficaz, chapucera e improvisada». «De los 27 asesinados por los GAL, una tercera parte son errores», afirmó.
