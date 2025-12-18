AMI lanza la campaña “Tu PODER es estar INFORMADO” para reivindicar el derecho a la información y el valor del periodismo profesional

La Asociación de Medios de Información (AMI) ha puesto en marcha la campaña “Tu PODER es estar INFORMADO. Protege tu derecho a la información. Protege el periodismo”, una iniciativa de concienciación ciudadana que subraya la importancia de la información veraz y del periodismo profesional como pilares esenciales de la democracia y de la libertad individual y colectiva.

La campaña parte de una idea central: la información no es un lujo ni un producto accesorio del consumo digital contemporáneo, sino un derecho fundamental reconocido por la democracia avanzada. Allí donde la información se degrada, se manipula o se diluye en el ruido, los ciudadanos pierden capacidad para tomar decisiones libres y conscientes. En ese sentido, una sociedad bien informada es una sociedad más libre, más crítica y más resistente frente a la manipulación.

AMI lanza esta iniciativa en un contexto marcado por una abundancia informativa sin precedentes, pero también por la proliferación de la desinformación, la circulación de contenidos no verificados, la presión de los algoritmos y el impacto creciente de las plataformas digitales y de la inteligencia artificial sobre el ecosistema informativo. En este escenario, la sobreabundancia de mensajes no siempre se traduce en mejor información y puede llegar a erosionar el propio derecho a estar informado si no se protege la calidad, la independencia y la credibilidad de las fuentes.

La campaña pone el acento en una distinción clave: no toda información es periodismo, ni todo contenido informativo garantiza el derecho a la información. El periodismo profesional se define por su método, por su ética y por su vocación de servicio público. Informar exige verificar los hechos, contrastar las fuentes, contextualizar los acontecimientos y asumir responsabilidades. Este trabajo no surge de manera espontánea ni gratuita,sino que requiere tiempo, recursos, formación y medios sólidos capaces de ejercer su labor con independencia editorial.

AMI advierte que la fragilidad económica del sector, unida a profundas transformaciones tecnológicas, ha generado un entorno de competencia desigual en el que actores que no producen información se benefician de su difusión sin asumir las mismas obligaciones ni responsabilidades. Esta situación, si no se corrige, debilita el debate público, empobrece la deliberación democrática y deja a la ciudadanía más expuesta a la polarización, el populismo y la manipulación informativa.

Con “Tu PODER es estar INFORMADO”, la Asociación de Medios de Información lanza una llamada cívica que trasciende a los propios medios y periodistas. La defensa del derecho a la información interpela al conjunto de la sociedad: a las instituciones públicas, a las empresas tecnológicas, a los responsables políticos y a los ciudadanos. Proteger ese derecho exige políticas públicas que reconozcan el valor del periodismo, marcos regulatorios equilibrados, modelos de negocio sostenibles y una ciudadanía consciente de la importancia de apoyar la información de calidad.

La campaña se difundirá a través de distintos soportes y formatos, con mensajes directos dirigidos a la ciudadanía, y busca reforzar la conciencia social sobre el papel del periodismo profesional como infraestructura democrática esencial. En un tiempo marcado por el ruido, la velocidad y la confusión, AMI reivindica que apostar por el periodismo es apostar por la inteligencia colectiva y por una democracia más fuerte, más informada y más libre.