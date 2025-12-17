Uno de cada cinco gallegos se gastaría el gordo de Navidad en menos de un mes

El codiciado gordo de la lotería de Navidad, cuyo sorteo se celebrará el lunes 22 de diciembre, 'bañará' a cada poseedor del décimo premiado con 400.000 euros. Con todo, la cantidad final de la que podrá disfrutar el agraciado será de 295.000 euros aproximadamente. La cifra parece desorbitada, pero actualmente, en el contexto de la acusada inflación, no sería suficiente ni para comprar una de las viviendas más ansiadas de Vigo. Puestos a gastar, sorprende que uno de cada cinco gallegos se 'fundiría' los euros al completo en el primer mes, y uno de cada cuatro, antes de un año. Así lo refleja un estudio realizado por la firma especializada Research Frontier.

Este análisis, basado en las respuestas de 10.000 participantes, arrojó que el 20,9 % de los vecinos de Galicia se gastaría el gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad antes de finalizar enero del 2026, todo un desafío. En el lado opuesto, un 9,8 % no desembolsaría absolutamente nada en los primeros 30 días y un 7,7 % cree que incluso podría vivir con esos 295.000 euros toda la vida. Entre lo mucho y lo poco, se encuentra un 25,6 % al que le rendiría el montante a lo largo de un año, y un 26,2 %, entre uno y cuatro años.

Con respecto al uso del premio, cuya probabilidad de que toque es de un 0,001%, la inmensa mayoría, ocho de cada 10, lo repartiría entre familiares y amigos o lo ahorraría. Un 57,2 % compraría una nueva vivienda para uso propio o reformaría la actual, por un 36,6 % que invertiría en un domicilio para ponerlo en alquiler. Destaca además el 66,3 % que lo destinaría a cubrir deudas.

En cuanto al cambio en el estilo de vida, una de cada tres personas sopesaría una reducción de jornada laboral o apartarse durante un tiempo del trabajo -un 28,5 % escogería concretamente un año sabático-.

Finalmente, este estudio, realizado para el portal web casino.org, muestra que un a un 80 % de los encuestados gallegos les parece caro el décimo de la lotería de Navidad, que desde 2002, con la implantación del euro, se vende por un billete de 20. Pese a este elevado porcentaje, en la provincia de Pontevedra, en 2024 medró el gasto para esta cita con la suerte: 72.348.960 euros, cerca de un 10 % más que en 2023.

Recientemente, la Agrupación Nacional de Administradores de Loterías (Anapal) propuso un incremento del gran premio del sorteo hasta los 500.000 euros, de modo que cada papeleta subiría igualmente su cuantía, una medida deseada por los loteros para incrementar su rentabilidad. De todos modos, en este 2025, se han emitido medio millón de boletos más, por lo que el bote a repartir trepa hasta los 2.772 millones de euros, 70 millones más que en la anterior edición.