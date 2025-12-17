Olivia y Tinho, finalistas de 'OT 2025': "Algo de miedo había a las cámaras, pero queríamos ser naturales"

Olivia y Tinho se convirtieron este lunes en la segunda y el tercer clasificados de 'Operación Triunfo 2025', 'talent show' de Amazon Prime Video que ganó la benjamina, Cristina. Recién salidos de la Academia, ambos reflexionan sobre su futuro en la música.

¿Cómo vivieron la noche del lunes, después de la final?

Tinho: Fue una noche un poco rara. De repente pasas de estar en la Academia a salir, tomarte algo fuera y que todo el mundo te conozca… Fue muy impactante.

Olivia: Y además había gente que sentías que te conocía muchísimo, como personas de redacción que te veían todos los días, pero a las que tú no habías visto nunca. Para mí fue todo muy intenso. Hubo un momento en el que tuve que salir a calmarme un poco, pero estoy súper contenta. También estaba muy cansada, no te voy a mentir, pero son muchas emociones que todavía se tienen que asentar.

¿Ha sido Cristina una justa ganadora? Todos se alegraron cuando anunciaron su victoria.

Tinho: Totalmente. Yo se lo llevaba diciendo toda la semana: “Madre, tía, vas a ganar, que vas a ganar”.

Olivia: Yo fui la única que acerté (ríe). Es que era muy obvio, no sé cómo no acertasteis todos.

Tinho: Yo pensaba que Cristina tenía muchísimas posibilidades desde el principio, pero en su momento puse a Teyu más por gusto personal, por afinidad artística. Aun así, Cristina es brutal. Yo se lo he dicho muchas veces: es la persona más talentosa que he conocido en mi vida. Me parece una pasada y, además, es un amor.

Olivia: Es que es muy perfecta. De verdad, todos queríamos que ganase, porque se lo merece muchísimo.

A nivel profesional, ¿cómo valoran su evolución en estas semanas dentro de la Academia?

Olivia: Enorme. Desde la gala 0 hasta la final siento que he ganado mucha seguridad y confianza en mí misma. He aprendido a controlar mejor la voz, las notas… A nivel personal noto muchísimo el cambio.

Tinho: Yo también estoy muy contento con el progreso que he tenido. Me siento más cómodo con mi expresión, controlo mejor mi voz y mi energía. Pero, sobre todo, me llevo el foco: ahora sé lo que quiero hacer, y eso me ayuda a ponerme las pilas y a trabajar en mi proyecto.

Tinho, cuando entró en 'OT' estaba a punto de comenzar en el conservatorio. ¿Piensa volver?

Tinho: A mí me gustaría seguir estudiando. Tengo mucho interés en seguir aprendiendo música, pero dependerá un poco de cómo se vayan dando las cosas al salir y de cómo pueda gestionarlo.

Olivia, se la ha comparado mucho con Aitana, también por quedar en segunda posición. ¿Cómo lleva esas comparaciones? ¿Y cómo vivieron la visita de la cantante y de la ganadora de su edición, Amaia Romero?

Olivia: La visita fue muy fuerte. Me cayeron tan bien… Entendí perfectamente por qué han tenido ese 'boom': son súper naturales, cercanas, talentosísimas. Las admiro muchísimo.

¿Siente presión por ese mito de que el segundo clasificado en 'OT' es el que más triunfa, como pasó con Aitana, Bisbal o Manuel Carrasco?

Olivia: Ahora mismo no. Quizá en el futuro lo piense más, pero de momento quiero tomármelo con calma. ¡Seguro que es solo un mito! Al final creo que esto va de currar mucho y de constancia.

Por cierto, ¿cómo acertaban todo lo que iba a ocurrir en la Academia? ¿Tenían acceso a internet sin que nadie lo supiera?

Tinho: (Ríe) No sé, es que últimamente estoy un poco bruja. En los 'castings' también me pasaba: tenía la sensación de que iba a entrar y de que esto iba a pasar. Es una intuición que no había tenido nunca.

Dentro de la Academia, con cámaras y con la gente opinando fuera, ¿llega un momento en el que te olvidas de las cámaras o siempre están presentes?

Tinho: Al principio pesa más. Yo intentaba simplemente no decir nada que moralmente estuviera mal. Mientras yo estuviera tranquilo con lo que decía, porque quería ser natural… Las primeras semanas son más difíciles, pero poco a poco normalizas la situación.

Olivia: Totalmente. La primera, segunda y tercera semana fue más duro. Teníamos miedo a que nos 'funen' (ríe), sobre todo con Max.

Tinho: Pero también lo llevábamos como una broma, no nos lo tomábamos muy en serio.

Olivia: Pero algo de miedo había, aunque al final te acostumbras. No te olvidas del todo, pero te sueltas, porque es agotador estar todo el día pendiente. No te queda otra que soltarte y ser tú.

¿Se ven participando en otro programa de televisión, tipo 'Tu cara me suena'?

Tinho: Sí, la experiencia en tele me ha gustado mucho y, sin duda, la repetiría.

¿Y algo tipo 'Masterchef celebrity'?

Tinho: Ahí me pillas… eso se lo dejo a Guille (ríe).

¿Hacia dónde les gustaría dirigir sus carreras después de 'OT'?

Tinho: Para mí la música tiene que estar en el centro. Quiero desarrollar mi proyecto, componer, seguir aprendiendo mucho y luego ya ver a dónde me lleva la vida.

¿Pero qué tipo de artista les gustaría ser? ¿Cuáles son sus referentes?

Tinho: Últimamente estoy componiendo con influencias más jazz, un rollo tipo Olivia Dean, que me gustaba mucho antes de entrar. Me atrae lo clásico, como el rock o el jazz, pero modernizado. Creo que quiero ir por ahí.

Olivia: Yo todavía no lo tengo claro. Tengo muchísimas ganas de encontrar mi sonido, de experimentar, de entrar en un estudio y ver qué sale. Y, sobre todo, de pasármelo bien.

Tinho, usted cantó en gallego en 'OT' y reivindicó su lengua. ¿Habrá canciones en gallego en su futuro disco?

Tinho: Ojalá, sí. Ya tengo una escrita en gallego dentro de la Academia y estoy convencidísimo de que algo en gallego tiene que salir, cien por cien.