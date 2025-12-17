Luis Tosar, distinguido con la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes

El Gobierno aprobó ayer la concesión de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes a 35 personalidades y entidades que han destacado en el campo de la creación artística y cultural en España. Entre la treintena de galardonados se encuentra el actor gallego Luis Tosar, que será, además, el encargado de presentar la gala de los Goya el próximo 28 de febrero. Del intérprete gallego, el Ejecutivo destaca que «es uno de los actores más sólidos y versátiles del cine español». «Capaz de transitar con naturalidad entre el drama, el thriller, la comedia o el cine de autor, ha construido una filmografía marcada por personajes intensos, complejos y memorables, interpretados con fuerza emocional y rigor técnico», añaden al mismo tiempo que recuerdan que, entre sus galardones, se encuentran tres Premios Goya, dos como Actor Principal en 2010 por su interpretación en Celda 211 y en 2004 por su papel en Te doy mis ojos, y como Actor de Reparto en 2003 por su papel en Los lunes al sol, película ambientada en su Galicia natal.

Otros galardonados son la cantante María del Monte, el grupo musical Los Chichos, el festival Primavera Sound, el grafitero Jesús Manuel Pinto García (Suso33), la directora Alauda Ruiz de Azúa y, a título póstumo, a la actriz Verónica Echegui.