Guille Toledano: "En 'OT' he aprendido a no comerme tanto la cabeza, porque estuve amargado"

Guille Toledano y Claudia Arenas no han ganado 'OT 2025' (han sido el tercer y la cuarta clasificada, por detrás de Cristina, Olivia y Tinho), pero en su paso por el 'talent show' musical de Amazon Prime Video han demostrado que ya cuentan con una buena ristra de fans. Ambos han experimentado lo que significa ser favorito y la alicantina, además, se ha convertido en la concursante con más oyentes mensuales en Spotify.

--¿Claudia, le ha sorprendido que su interpretación de 'Latin girl' se haya vuelto tan viral?

Claudia: Estoy flipando, la verdad. Me parece una barbaridad porque no me lo esperaba para nada, y más esa semana que estaba súper mala. No me entra en la cabeza, pero qué guay. Muchísimas gracias, es muy 'heavy'.

--Han quedado en la cuarta y quinta posición de 'OT 2025'. ¿Se lo esperaban?

Claudia: Yo es que tampoco lo he pensado mucho...

Guille: No lo hemos pensado demasiado. Llegados a la final, yo creo que daba un poco igual el puesto. Evidentemente, cuanto más arriba quedes mejor, pero estar aquí ya era un sueño.

--Después de estar aislados y ahora salir fuera y ver el fenómeno que conlleva 'OT', ¿están abrumados?

Claudia: Abrumados estamos, sí, pero tampoco nos hemos parado a ver muchas cosas todavía. Yo con lo de 'Latin girl' he flipado muchísimo, eso sí que me dejó en 'shock'. No entendía nada. 'Operación Triunfo' cumple sueños. Cuando me lo dijeron pensé que era una broma. Todo el mundo diciendo “latin, latin, latin”, bailándola en la fiesta… madre mía, fue muy divertido.

--¿Qué valoración hacen de su paso por el programa? ¿Con qué se quedan?

Guille: Yo me quedo con una evolución musical muy grande y también con una evolución personal. He aprendido a no comerme tanto la cabeza, a salir un poco de ahí. Estaba bastante amargado y aquí he aprendido mucho, también gracias a los compañeros.

Claudia: Yo he aprendido muchísimo a tener seguridad en el escenario. Yo era de cantar sentada al piano y no moverme nada, y aquí he aprendido a bailar un poco, a moverme, a sentirme segura. Y vocalmente, sobre todo gracias a Mamen. Nunca había trabajado mi voz y no sabía cómo iba a aguantar tres meses cantando. Me han ayudado muchísimo. Los profes son lo mejor del mundo y los compañeros, ni te cuento.

--¿Tienen claro hacia dónde quieren encaminar su carrera musical?

Claudia: Sé lo que me gusta, pero quiero encontrarme como artista, porque todavía no sé quién soy exactamente. Sé que me gustan las baladas, el piano, ahora también moverme un poco… quiero hacer pop, pero necesito descubrir mi sonido con todo este proceso y las oportunidades que vengan.

Guille: Yo estoy en una situación parecida. Tengo muchísimas ganas de meterme en un estudio y buscarme a mí mismo, descubrir cuál es mi voz y cómo quiero sonar. Es lo que más ilusión me hace ahora mismo.

--Si tuvieran que quedarse con una actuación de 'OT', ¿cuál sería?

Guille: Para mí 'Nueva York', por el recorrido que tuve, por lo bien que me lo pasé en el plató y por la semana que compartí con Guillo.

Claudia: La primera que disfruté de verdad fue 'Messy' con Olivia, porque conseguí estar tranquila y segura. Pero también 'Latin girl', que fue el primer baile que hice aquí y me encanta. Y 'Carita triste'.

--Claudia, durante varias semanas estuvo tocada de la voz. ¿Cómo le afectó a nivel psicológico?

Claudia: Estoy acostumbrada a que mi garganta se canse por mi forma de hablar, y tenía miedo de venir aquí y quedarme sin voz al mes. Ha pasado, ha habido momentos muy agobiantes en los que pensaba "no puedo ni cantar, ¿qué hago?". Me han salido gallos, claro, pero con la ayuda de Mamen he aprendido muchísimo. He mejorado incluso mi forma de hablar, porque ahí es donde más se me cargaba la voz. Ha sido duro, pero creo que lo he sabido manejar.

Guille: Además, no todas las voces aguantan la tralla del concurso. Son 12 semanas sin parar y no puedes decir "hoy no canto". Hay voces que lo notan mucho.

--El año que vienen se irán de gira con los compañeros de 'OT'. ¿Cómo la afrontan? ¿Impone?

Claudia: Tenemos unas ganas enormes.

Guille: Ya no solo es la gira, sino también empezar a desarrollar nuestras carreras y sacar música. Yo tengo muchísimas ganas de sacar mi 'single'.

Claudia: La gira va a ser muy 'heavy'. Todos juntos, tranquilos, disfrutando, viajando, actuando… diversión total.

Guille: Y sin competir.

--Guille, Noemí Galera le dijo que había entrado como un niño y que salía como un hombre. ¿Usted también ha notado ese cambio?

Guille: Físicamente sí, claro. Me he dejado barba, me he cambiado el pelo, me lo he puesto rosa, blanco…

Claudia: Le ves en una foto de la gala 0 y no le reconoces.

Guille: Y personalmente también. Tengo 24 años y nunca me había separado de mi familia. Estar lejos me ha hecho desarrollarme más, madurar. Con el tiempo sabré mejor qué ha cambiado exactamente, pero sí siento que algo se ha movido dentro.

--Claudia, ¿usted también ha notado esa evolución?

Claudia: Sí, muchísimo. He cambiado sobre todo en el escenario y en cómo me veo en pantalla. Nunca había estado en un programa y he aprendido a aceptarme, a sentirme segura y, sobre todo, a disfrutar.