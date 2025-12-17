«Es una locura el frenesí alrededor de la película ‘Sirat’»

Cuando Oliver Laxe estrenó «Todos vós sodes capitáns» (premiada en Cannes), Chema González se fijó en la mirada diferente del cineasta. El jefe de cine del Reina Sofía es uno de los impulsores de «Hu», la exposición de Laxe en el centro madrileño inaugurada esta semana y que amplía el universo «Sirat».

–¿Qué experimentó usted cuando vio «Sirat»?

«Sirat» no es tanto una película como un tránsito. Eso explica en gran parte el éxito de la película que no es un filme que cuenta una simple historia. Realmente te lleva a un viaje que no es solo basado en el deleite, sino un camino hacia la catarsis, casi la autodestrucción. Salí aturdido de verla, a la vez, me sentí muy seducido por los elementos del cine de Oliver: la textura, la vibración de la imagen, el desierto, los camiones en la mitad del desierto, los raveros haciendo de ellos mismos tras ese casting tan formidable. Hay varios géneros en ella, que si un western, que si ciencia ficción distópica... Hay unas cualidades de un cineasta de enorme talento y de un equipo formidable. Desborda el formato de película cerrada. Tú tienes que ir atando todos los cabos. Tiene un punto antisistema pero sin caer en el panfleto.

Oliver Laxe, en la exposición Hu en el Museo Reino Sofía. / S.P.

–Ustedes llevaban tiempo hablando con Laxe para esta exposición que finalmente cristalizó con la llegada de Segade (gallego) a la dirección del Reina Sofía.

Empezamos a hablar con Oliver hace años cuando estaba con «O que arde». El Museo Reina Sofía tiene una programación de cine con los cineastas que repiensan el medio, que van fuera de los circuitos comerciales, con el cine en su faceta más artística. Oliver ha estado siempre ahí presente. Nos contó que en origen era artista, que le gustaría exponer en el Reina Sofía. No solo quería proyectar sus películas sino trabajar en el formato vídeo instalación. Fue una conversación que fuimos teniendo a lo largo de los años. Con «O que arde» hubo un deseo de proyecto que no prosperó por circunstancias internas. Cuando llegó Segade, él sabía del deseo de Oliver de exponer y aceptó hacerlo realidad. En ese momento Oliver ya estaba metido en el universo de «Sirat». Cuando empezamos él tenía un primer corte de la película pero esta ni siquiera estaba montada. Hablo de hace unos dos años. Barajamos diferentes fechas para el estreno de la exposición. Él no podía rodar material nuevo porque estaba con la promoción de «Sirat» y a la economía del Museo tampoco le daba para rodajes.

–Esta muestra inaugura un nuevo espacio en el Museo.

Sí, es una sala de cine propiamente dicha. Siempre tuvimos un espacio donde proyectar cine; era como un auditorio polivalente. Lleva varias décadas proyectando audiovisuales, incluido el cine expandido, artístico... Ahora, ha dejado de ser polivalente para ser solo sala de cine. Yo llevo unos 12 años e intenté abrirlo al cine contemporáneo para revisar periodos y voces silenciadas en la historia del cine. Cuando vi «Todos vosotros sois capitanes» me di cuenta de que era una película mágica. Es poesía pura sobre el deseo de los niños de filmar, de que trascienda su realidad a través del cine. Intuí que ahí había una mirada diferente.

–La muestra «Hu» recibe al visitante con los imponentes altavoces de las raves.

Es algo que también está en «Sirat». Tú entras y ves como una pirámide de altavoces que vienen del mundo de la rave y con un centro cruciforme. Están creados aquí como si fuesen una escultura, como un ídolo pagano, iluminados como un retablo. Emiten un zumbido constante. Oliver lo vincula a la expresión de un sonido místico, del sonido originario de la creación (Hu). Es un beat tecno, seco, repetitivo, como un mantra. Ahora timbra todo el museo, incluso hace vibrar la arquitectura del edificio.

–Ustedes hablan de sinestesia en la exposición, ¿por qué?

Las imágenes son muy abiertas, no tienen una interpretación cerrada. Realmente se escucha con el estómago. Entras a «Hu» y por donde te agarra es por el estómago. Es una recepción física. La propuesta de la pieza es que tengas un camino iniciático y al entrar te encuentras un sonido que recuerda a lo sacro, al canto gregoriano... Kangding Ray, el músico de «Sirat», ha compuesta música específica para la pieza. Además de la torre de altavoces, se pasa a un cosmos de imágenes que te rodea y envuelve para meterte en el mundo de «Sirat» pero con complejidades. El montaje es como si te enseñara un día: sale el sol, avanza la jornada, se pone el sol. Queríamos que la gente tuviese una experiencia física con el cuerpo atravesado por la vibración.

–Habrá gente que piense que «Hu» es como una secuencia añadida de «Sirat».

La película es una obra de arte total con su fotografía, vestuario, dibujo, incluidas las tomas que no entran. Le propusimos a Oliver partir del universo «Sirat» articular una nueva obra. Esta tiene mucho que ver con el misticismo, el binomio antiguo-contemporáneo, la relación entre lo sacro y el tecno, el proceso de catarsis, las visiones místicas en el desierto. «Sirat» es un tránsito, un puente, y la nueva pieza es una manifestación, como un baño de sonidos e imágenes que atrae al espectador para convertirlo en el protagonista. Las imágenes en 16 mm muestran el peregrinaje de Oliver por templos zoroástricos, de antigüedad pagana, ruinas. Lo interesante es ver cómo se funden con el desierto. Ahí es donde vemos el misticismo en el paisaje. Realmente lleva «Sirat» a otro terreno.

–Impacta mucho la carrera de la película a los Oscar.

Laxe es de nuestros cineastas más premiados en Cannes y de más galardonados en la historia del festival francés. Es un cineasta internacional. Tiene una dimensión de época. Es una locura, el frenesí alrededor de «Sirat», que se verá en 85 países.