Un espazo de compromiso e recoñecemento «necesario»

A gala de premios gozou de grande asistencia e o público valorou positivamente a teatralización e a convocatoria destes galardóns

Premios Emilia Pardo Bazán

Público asistente al evento / Jose Lores

Carolina Sertal

Vigo

Un ano máis a gala dos Premios Emilia Pardo Bazán gozaron de grande asistencia e dunha boa acollida entre o público, quen destacaron moi especialmente a teatralización do evento e a súa celebración no centro de Vigo.

Finalizado o acto de entrega dos galardóns, este estivo seguido dun cóctel no que as persoas asistentes puideron compartir as súas impresións, tal e como fixo Blanca Fernández, quen acudía por primeira vez e quen sinalou que estes galardóns «son un acerto total, porque penso que creo que souberon recoller ben o pasado e o presente do feminismo galego dende distintos ámbitos, amosando pluralidade». Así mesmo, Fernández afirmou que xa escoitara falar con anterioridade dos Pardo Bazán e asegurou que «este tipo de espazos son necesarios na cidade», engadindo que « combinar a entrega de premios con ese espazo lúdico e teatral, facendo que sexa para todos os públicos e dar o espazo necesario para que as mulleres poidan falar e dar os seus agradecementos é tamén un acerto».

Representantes políticos do Concello de Vigo e de distintas institucións da cidade, así como persoas vencelladas ao mundo da cultura, estiveron presentes na xornada de onte e tampouco faltaron á cita anteriores galardoadas, como foi o caso de Priscila Retamozo, técnica de igualdade de xénero e coordinadora de Comando Igualdade quen foi recoñecida en 2022 co Premio Emilia Pardo Bazán na categoría de feminismo.

Priscila Retamozo confesou estar «moi orgullosa de que se celebre esta homenaxe na nosa cidade, porque é moi importante recoñecer o legado en distintos eidos de mulleres como as que hoxe (por onte) foron premiadas». A técnica de igualdade tamén apuntou que «que haxa un premio de feminismo nestes tempos é imprescindible» e, a este respecto, Priscila Retamozo fixo referencia a Rosa Fontaíña, actual galardoada na dita categoría, afirmando que «que o recibira ela significa moito porque é un exemplo a seguir, non só por todo o seu traballo, senón polo seu compromiso e como compañeira de manifestacións e de loita».

