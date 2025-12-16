«Ahora hay más información que nunca, vivimos infoxicados, pero nos falta sabiduría», afirmó ayer Marcos Vázquez en Club FARO. El creador del blog y el podcast ‘Fitness Revolucionario’, uno de los más seguidos de España sobre ejercicio, salud y nutrición, presentó en Vigo su último libro, ‘Sabia mente’ (editorial Tenos), una guía para transformar el exceso de información en claridad, la dispersión en acción bien dirigida, un manual que trata de enseñar a decidir bien para vivir mejor.

Marcos Vázquez: «Ahora vivimos infoxicados, pero nos falta sabiduría»

Presentado por Marivic García, sensei coach de judo, técnica en neurofeedback y coach emocional, Vázquez comenzó afirmando que «la situación que vivimos hoy es en gran medida por las decisiones que hemos tomando en el pasado, algunas de ellas triviales». Explicó que estas decisiones son fruto de tres factores: principios o valores, conocimiento y razonamiento, los cuales se interrelacionan entre sí: «Si uno de tus valores o principios es la curiosidad por aprender, adquieres conocimiento sobre el que luego razonas». Advirtió que todos tenemos creencias que no son ciertas , que el conocimiento es la intersección entre nuestra creencias y la verdad y que el objetivo es aumentar ese solape.

«Antes de internet se pensaba que la estupidez colectiva venía de la falta de información; pues no era eso». Los algoritmos, la polarización en redes sociales, las teorías conspiranoicas, los titulares sensacionalistas y los intereses políticos y empresariales no exponen a una vorágine ante la que Vázquez ofrece soluciones de salida inspiradas en la filosofía clásica, en el ethos, el carácter o las cualidades personales que distinguen a una persona sabia. Entre estas características, mencionó la humildad intelectual - «la propia ciencia es un proceso de autocorrección constante que le ha permitido avanzar»- Retomando la afirmación de los clásicos de que la virtud está en el término medio, criticó los vicios de no cambiar nunca de opinión a modificarla constantemente. «La virtud es cambiar ante las nuevas evidencias», expresó, y citó a Marnard Keynes: «Cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión. ¿Usted lo hace?».

La curiosidad, el segundo rasgo de una persona sabia, es un impulso innato que «al contrario que con la comida, crece al satisfacerla. Los niños la tienen, pero el sistema educativo no se la estimula».

En la segunda parte de su ponencia, Vázquez explicó los principales sesgos cognitivos del cerebro humano y cómo se puede luchar contra ellos para evitar caer en engaños y ser arrastrados por decisiones impulsivas equivocadas. Entre los cientos de sesgos, que son variantes de unos ocho, citó como principal el de la confirmación, que explicó como tendencia a darle más importancia a la evidencia en la que creemos y dejar de lado el resto. «La solución es intentar buscar aquello que desmiente nuestra creencia; la ciencia intenta eso: falsear hipótesis, no confirmarlas». Habló también del sesgo de la tendencia base, atajos mentales que nos llevan a ignorare estadísticas, y el de la disponibilidad (lo que veo es lo que asumo como más probable). «Tomamos mucha información a partir de lo que vemos en noticias y en redes, no en nuestro entorno, sin tener en cuenta que la noticia es el evento raro y que será más probable que mueras por una enfermedad cardiovascular que por terrorismo o un asesinato», explicó.

En la tercera parte de su intervención, expuso algunos ejemplos de modelos mentales que ayudan a tomar mejores decisiones. Entre ellos aludió al procesamiento probabilístico, a las matemáticas y al «equilibrio necesario entre explorar (descubrir nuevas opciones) y explotar (aprovechar lo que funciona) en la toma de decisiones».

La «diabetes intelectual» y la salud mental

Utilizando un paralelismo con la industria alimentaria, Vázquez afirma que la comida ultraprocesada daña nuestro cuerpo y la información ultraprocesada daña nuestra mente. Por eso ha acuñado el término de «diabetes intelectual», una metáfora que explica la adicción a «información endulzada», corta, intensa, radicalizada que hace que desarrollemos una mente fragmentada, con incapacidad de razonar o de mantener la atención más de unos pocos minutos. Las ideas plasmadas en su libro ‘Sabia mente’, que él considera cono el tercer título de una trilogía iniciada con ‘Saludable mente’ (centrado en la salud física del cerebro), y seguido de ‘Invicto’ (dedicado a la regulación de la parte emocional), desarrolla nuestra parte racional e intentan abordar ideas, según su mismo autor enumeró para: entender el mismo en que vivimos, desarrollar un pensamiento más crítico («ser escéptico, no crítico»), juzgar con criterio titulares y mensajes en redes sociales, ser un poco más sabios, tomar mejores decisiones y, en definitiva, tener una mejor vida.En el coloquio, abordó, entre otras cuestiones la IA, abogando por no delegar en ella nuestras capacidades, por usarla como una bici, no como una moto.