La DGT advierte a los conductores gallegos: estos vehículos no tienen que llevar la nueva baliza V16

Los conductores gallegos apuran estas semanas las compras para tener la baliza V16 en su vehículo antes de que su obligatoriedad entre en vigor. La medida impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT) entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2026, pero muchos usuarios todavía tienen muchas dudas sobre su uso. Por ejemplo, ¿quiénes deben llevarla?

Esta baliza se plantea como el sustituto de los triángulos de señalización que todos conocemos. Su función es la misma, indicar que el vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o que su carga se encuentra sobre esta. El dispositivo emite una luz de alta intensidad en 360º de forma intermitente.

Según explican desde la DGT, los coches descapotables con capota de lona, los vehículos con carrocería de aluminio y las motos no están obligados a colocar la baliza V-16 en el techo, ya que este tipo de superficie impide la fijación magnética del dispositivo. Sin embargo, el organismo de tráfico insiste en que la baliza es obligatoria para la mayoría de vehículos.

¿Cómo coloco mi baliza?

La normativa indica que el sistema de emergencia debe colocarse en el punto más lato del vehículo, siempre y cuando sea posible. Sin embargo, cuando esto no es viable Tráfico permite colocarla en la parte más alta del lateral del conductor, siempre que haya una superficie metálica para la sujeción del dispositivo de emergencia.

La parte superior de la puerta del conductor, el capó delantero o trasero e incluso en la zona alta del limpiaparabrisas, son algunas de las alternativas permitidas para colocar la baliza V-16.

Cómo funciona la conexión con DGT 3.0

Una de las ventajas de los dispositivos homologados es que estos se conectan de forma automática con la plataforma DGT 3.0 cuando se activan. Estas balizas incorporan en su interior un pequeño módulo de comunicaciones (tipo eSIM y tecnología IoT) y, en muchos casos, sistema de posicionamiento.

Cuando el conductor sufre una incidencia y activa la baliza tras colocarla en el techo del vehículo, el dispositivo actúa de la siguiente forma:

Envía automáticamente su ubicación a la plataforma DGT 3.0.

a la plataforma DGT 3.0. Informa de la presencia de un vehículo inmovilizado en la vía.

Comparte esta información con otros servicios y paneles de tráfico para mejorar la seguridad y reducir el riesgo de atropellos.

Este proceso es automático y anónimo. La DGT recibe los datos de posición y el identificador del dispositivo, pero no necesita que el conductor se haya registrado previamente ni que aporte su matrícula.