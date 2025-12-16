Caballero: «A loita feminista ten que estar na política, para non retroceder»
O alcalde de Vigo clausurou o evento destacando a «excepcionalidade» das tres mulleres galardoadas na xornada
O alcalde de Vigo, Abel Caballero, foi o representante institucional que se encargou de clausurar a entrega da cuarta edición dos Premios Emilia Pardo Bazán, pechando o acto cun discurso no que fixo especial fincapé en que a loita das mulleres pola igualdade de dereitos «non pode deixarse atrás», nin socialmente nin politicamente, fronte o auxe de discursos negacionistas que atentan contra as liberdades «da metade da poboación».
Para comezar, o rexedor dedicou na súa intervención unha primeira gabanza á figura da escritora galega, enxalzando da autora a súa «forma excepcional de lanzar o feminismo» e de vivir a loita pola igualdade de dereitos entre homes e mulleres, así como a literatura e tamén a súa propia vida, asegurando que «non houbo quen a parase». Abel Caballero puxo en valor a acción literaria e «inigualable» de Emilia Pardo Bazán, «quen estivo en Vigo e deixou as súas mensaxes tamén dende a cidade», asegurou.
Antes de dedicar unhas palabras ás mulleres homenaxeadas na xornada, o alcalde non quixo esquecerse tampouco do exdirector de FARO e Cronista Oficial de Vigo, Ceferino de Blas, autor do libro «Pardo Bazán en el país de las rías», afirmando que «estes premios arrancan na idea de Ceferino, gran amigo de todas as viguesas e vigueses».
Abel Caballero escolleu a categoría de cultura para iniciar o seu discurso dirixido ás mulleres galardoadas, poñendo en valor da artista Menchu Lamas «esa forma de afianzar raíces e trazar cultura dende Vigo e para todo o mundo», o cal o rexedor definiu como «un privilexio que Menchu Lamas foi quen de desfrutar e de permitirnos a todo Vigo compartir. Tamén, Menchu, facendo a túa vida dende a túa propia personalidade, dende a túa propia visión, dende a túa propia querenza á arte e á liberdade».
O alcalde vigués continuou a súa intervención pola categoría de turismo, resaltando de Silvia Torres que «nunha profesión moi masculinizada foi quen de lanzar a súa propia empresa, levala adiante e surcar os mares da ría, facendo da súa visión económica e da súa crenza na empresa un foco de emprego, de satisfacción e de renda para tanta e tanta xente».
Caballero deixou a Rosa Fontaíña para o final e foi contundente afirmando que se trata dunha «muller revolucionaria». O alcalde eloxiou da fundadora da Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo ser quen «de lanzar a idea da necesidade de loitar activamente contra as violencias machistas, arrancando soa, para chegar a facer da súa asociación un símbolo do feminismo». A continuación, o rexedor vigués dirixiuse ás homenaxeadas en conxunto sinalando que «este acto significa o recoñecemento da cidade do valor destas tres mulleres».
No peche da súa intervención, Abel Caballero concluíu facendo referencia á política actual, mencionando que «o feminismo, a liberdade e a igualdade están tendo un retroceso que nunca pensamos que fora pasar, porque están empezando a mandar neste mundo representantes do fascismo, do nazismo, da ultradereita, que negan fondamente os valores da igualdade. Incluso fan desta negación das propias vítimas das violencias machistas unha fórmula política, quen o di e quen pacta con eles. É por isto que a loita feminista ten que estar na política, para non retroceder».
