Telecinco
Almudena, completamente rota en 'La isla de las tentaciones', tira la tablet a la hoguera tras descubrir las infidelidades de Darío: "¡Qué coño estás haciendo!"
La andaluza ha descubierto en su hoguera los besos de su novio con Cristina
Kevin Rodríguez
Tras desgarrarse en el espejo la semana pasada, Almudena ni siquiera sospechaba que pasaría tras ese mal rato uno todavía peor, seguramente el peor hasta ahora en 'La isla de las tentaciones. La joven acabó completamente rota en la hoguera al ver a su novio totalmente desatado y sin control.
Lo primero que ha visto la andaluza es el beso de su novio con Cristina. A continuación, Darío pronuncia unas palabras que dejan rota a Almudena: "Voy a llegar allí y voy a ser el puto amo. Yo hubiera sido en la calle, así sin cámaras y me la habría follado ya. Seguro. Tengo ganas de ser libre, coger de aquí y estar soltero. Y coger un sábado, tirar para Canarias. Cojo y me la follo. Y aquí otra y en mi casa otra..".
Al principio la reacción de Almudena fue de shock total, pero luego la joven cogió la tablet para tirarla directamente al fuego y abandonar la hoguera entre gritos hacia su pareja: "¿¡Por qué!? ¡No me lo merezco! ¡Me has perdido! ¿Qué mierda has hecho en estos once años? ¡No me puedes romper más el corazón!".
Minutos después, Almudena volvía a la hoguera y Sandra Barneda le hacía saber que lo que había sucedido antes tendría consecuencias: "Nos has puesto a todos en peligro. Lanzar la 'tablet' al fuego es peligrosísimo". "Mi cabeza ha explotado. No puedo explicar el sentimiento", intentaba justificarse la participante.
Pero Almudena vería en otra tablet un beso más de Darío, el que haría que la joven estallase en directo entre lágrimas: "¿Qué coño estás haciendo? ¡Todo lo que hemos construido! ¡Darío, qué haces! Mi padre me lo dijo. ¡No has parado! ¡Me tiene loca! ¡Saca lo peor de mí, no puede pisotearme más!".
"¿A qué estaba esperando? ¿A llegar aquí y dejarlo?", se pregunta la andaluza entre lágrimas. "El amor es mucho más grande y mucho más complejo. Tiene muchas aristas y aquí las estáis viendo. Aquello que creéis amor puede no serlo y lo que creéis que sí, puede serlo", intentaba consolarla la presentadora.
