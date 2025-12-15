La UER confirma a 35 participantes para Eurovisión 2026, con Portugal en la cuerda floja y tres países que regresan

La Unión Europea de Radiodifusión confirmó este lunes 15 de diciembre que Eurovisión 2026 contará con un total de 35 países participantes. La edición que se celebrará en Viena queda marcada por una profunda reconfiguración del mapa eurovisivo, consecuencia directa de varias retiradas y del regreso de algunas delegaciones que habían estado ausentes en los últimos años.

Finalmente, los países que sí competirán en el certamen incluyen a Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro, Rumanía, Noruega, Polonia, Portugal, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania y Reino Unido. Entre ellos se mantiene Israel, cuya presencia ha sido uno de los principales puntos de fricción dentro de la UER en los últimos meses.

En paralelo, el certamen pierde a cinco participantes habituales. España, Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia han decidido no acudir a Viena como medida de protesta por la continuidad de la KAN israelí en el festival. Estas ausencias han dejado a Eurovisión con la cifra más baja de participantes desde 2003, a pesar de los esfuerzos de la organización por reforzar el cartel.

La UER, bajo la dirección de Martin Green, ha logrado recuperar a Bulgaria, Rumanía y Moldavia, que regresan al concurso tras un periodo fuera del festival. Su vuelta ha servido para maquillar una lista que, aun así, rompe una racha histórica: desde la implantación de las semifinales en 2004, nunca se había bajado de los 36 países participantes.

Se mantienen sin cambios las cuatro grandes potencias que pasan directamente a la final y que ahora conforman el nuevo Big Four: Alemania, Reino Unido, Italia y Francia. Su permanencia garantiza estabilidad económica al certamen en una edición especialmente delicada.

La situación más incierta es la de Portugal. Aunque la RTP figura oficialmente entre las emisoras participantes, la preselección nacional complica su presencia real en Eurovisión 2026. De los 17 artistas confirmados en el 'Festival da Canção', 11 han comunicado que no aceptarían representar al país en caso de ganar, lo que deja abierta la posibilidad de una renuncia de última hora.