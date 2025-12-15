El spam telefónico, la pesadilla infinita que está prohibida

Entre el 27 y el 29 de noviembre, quien escribe estas línea recibió al menos diez llamadas spam procedentes de Las Palmas, Ciudad Real, Logroño, Guadalajara y Zamora. En algún caso, llegaron a realizar hasta tres intentos de conexión. Menos de una semana después, telefoneaba un número desde los Países Bajos.

La presión de las llamadas de spam choca con la legislación. Facua Galicia recalca que «las llamadas comerciales no solicitadas están prohibidas desde finales de junio de 2023», por la Ley General de Telecomunicaciones. No obstante, la asociación de defensa del consumidor reconoce que «siguen produciéndose de forma masiva». Para evidenciarlo, realizaron una encuesta que se cerró semanas atrás y cuyas conclusiones aún no han trascendido.

«Sigue estando en plena efervescencia el tema del spam telefónico», señala a FARO el presidente de Facua, Víctor Muñoz.

El pasado mes de noviembre, el Ministerio de Derechos sociales y Consumo señalaba en su web: «Adiós a las llamadas spam y a los gastos de gestión ocultos: el Congreso aprueba la Ley de Servicios de Atención a la Clientela». En el texto, detallaban que se pondrá fin a las llamadas comerciales no deseadas.

Ahora ya no hace falta tener un call center con humanos; los bots llaman continuamente para llamadas comerciales. / efe

Campaña en Change.org

Por su parte, un ciudadano –Santiago González Gosalbo– ha superado las 7.200 firmas en Change.org en su campaña. Con la misma (que aún sigue vigente) demanda «que se regulen más para que los ciudadanos tengamos por fin una protección real frente a este spam».

En concreto, propone que las compañías se identifiquen al llamar y se limite el número de llamadas. «Cada día millones de personas en España recibimos llamadas comerciales no deseadas: números ocultos, bots, empresas desconocidas o intermediarios que contactan sin consentimiento ni control», señala.

Agrega que «esto genera estrés, pérdida de tiempo y una sensación de acoso telefónico». En su batería de peticiones, la campaña en Change.org pide permitir llamadas ilimitadas solo a las empresas de las que ya se sea cliente. No obstante, indica que se deberían identificar y ofrecer la posibilidad de negarse a recibirlas.

Un punto interesante es que alr ecibir una llamada de un número desconocido esta viniese con una identificación automática indicando si es comercial.

Asimismo solicita «reforzar las sanciones y crear un canal fácil para denunciar a quienes» inclumplan la ley.

A día de hoy la denuncia no es tan simple aunque desde las asociaciones de consumidores animan a presentarlas.

Facua tiene en marcha una campaña en la que informa de qué pasos seguir. «La ley solo permite realizar llamadas comerciales de una empresa a la que se haya autorizado expresamente», aclaran.

El papel de la Agencia Española de Protección de Datos

Para denunciar el spam telefónico indica que se puede hacer en la web de la Agencia Española de Protección de Datos. No obstante, en la tarde de ayer aparecía un mensaje en la página indicando que «debido a labores de mantenimiento la sede electrónica no estará disponible a partir de las 17.00 horas del lunes 15 de diciembre». La previsión es que el martes 16 ya esté en activo.

La Agencia de Protección de Datos concreta que también se puede presentar la denuncia ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones), así como ante los organismos de consumo (el Instituto Galego de Consumo, por ejemplo) o Autocontrol.

Esta última en su página de internet señala que tramita reclamaciones de protección de datos en telecomunicaciones. Se trata de «un sistema de mediación ágil y gratuito para resolver» las quejas al respecto, promete.

Por lo tanto, quizás sea más simple acudir a un organismo de defensa del consumidor o bloquear números en el móvil. Si aún opta por hacer la reclamación, he aquí algunos pasos.

Presentar reclamación y... casi ‘morir’ en el intento

Aunque Facua indica que no es difícil presentar reclamación por spam telefónico, una vez en la web de la Agencia Española de Protección de Datos es fácil cansarse. No obstante, he aquí algunas indicaciones para intentarlo.

Entrar en aepd.es. Hay que dirigirse a sedeaepd.gob.es/sede-electronica/procedures y allí hacer clic en reclamaciones. En la siguiente página que aparezca, hay que darle a la pestaña de continuar. En la siguiente página aparecen seis posibilidades, hay que seleccionar el acceder de «publicidad y comunicación comercial». Ahora, son cinco las posibilidades. Nos decantamos por «recibo llamadas telefónicas publicitarias».

Identidad llamante. La web ahora nos pregunta si conocemos la identidad de la entidad que nos llama. También demanda fotografía o pantallazo con imágenes en el terminal móvil de la persona (u otra información) que demuestre que recibió una llamada del número que se pretende denunciar. También pide documentar la hora de la llamada y la fecha. La agencia pide tener una grabación de audio de la llamada para tener constancia de la infracción. Debemos enviarla, así como aportar documentación (factura o contrato) de la línea o una declaración de la persona titular de que somos usuarias. A partir de aquí hay que seguir las indicaciones de la Agencia.

El siguiente paso nos lleva a la sede electrónica. Aquí debemos dar nuestra Cl@ve o dni electrónico para continuar con la tramitación. A estas alturas, una ya está tan mareada de pasar páginas que seguramente tirará la toalla. De ahí que la petición en Change.org demande simplificar y agilizar el procedimiento para las reclamaciones.

Inscripción en la lista Robinson de publicidad no deseada

En la web www.listarobinson.es y https://listastoppublicidad.com/es/homepodemos apuntarnos para no recibir publicidad no deseada. No obstante, añaden que no hay garantía absoluta ya que es posible que hayamos dado nuestro consentimiento en webs participando en concursos, ofertas o descuentos en los que nos piden datos personales para su uso con fines comerciales.