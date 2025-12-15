Los sindicatos desconvocarán la huelga sanitaria tras alcanzar un preacuerdo con Sanidad

Preacuerdo verbal entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos, reunidos este lunes, que, de concretarse, podría suponer la suspensión de la huelga que las organizaciones habían previsto, a partir del 27 de enero y cada martes. El borrador de Estatuto Marco incorpora la jornada ordinaria de 35 horas semanales y avances en jubilación parcial y anticipada. Las organizaciones han expresado su respaldo a texto, descartando explícitamente su retirada, pese a las solicitudes planteadas por algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.

Mañana martes habrá una reunión sindical para preparar una oferta económica a partir de retribuciones básicas que dependen del Gobierno central. Fuentes de CSIF confían que se produzcan nuevas reuniones con el Ministerio para alcanzar un acuerdo definitivo antes del día 23.

Según comunica Sanidad, como consecuencia del acuerdo alcanzado, las organizaciones sindicales han acordado la suspensión de los paros previstos para el próximo mes de enero, "permitiendo así avanzar con estabilidad la tramitación del nuevo Estatuto".

Jornada laboral

Entre los compromisos incorporados al acuerdo, se incluye el establecimiento de una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales, que se aplicará según los términos que se definan en los correspondientes ámbitos de negociación, atendiendo a las necesidades organizativas y asistenciales de los servicios de salud.

El preacuerdo también contempla el acceso a la jubilación parcial para todo el personal estatutario que cumpla los requisitos establecidos en la normativa vigente de la Seguridad Social. También se abre la posibilidad de establecer la jubilación anticipada para aquellas categorías profesionales que reúnan los requisitos legales, previa realización de un estudio integral de las condiciones de trabajo en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Consulta a los sindicatos

La ministra de Sanidad, Mónica García, consultaba este lunes con los sindicatos del ámbito de negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) sobre la retirada el borrador del estatuto marco como exigía el PP. La reunión, que arrancó a las 10:30 y se ha prolongado buena parte de la jornada, ha tenido lugar después de casi tres años de encuentros en los que se han pactado mejoras para los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS).

La titular de Sanidad decidió plantear esta consulta tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado viernes -el mismo día en el que los médicos finalizaron su huelga de cuatro días en toda España también en protesta por el Estatuto Marco-, en la que los consejeros del PP pidieron la retirada del texto. Mónica García indicó entonces que intentaría que el texto llegase al Congreso para su tramitación parlamentaria, pero reconoció que el ministerio no puede decidir "solo" y necesita "el apoyo de las comunidades y los sindicatos".

Finalmente, esas organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación parecen estar cada vez más cerca de llegar a un acuerdo con Sanidad. Supone desconvocar la huelga que anunciaron a comienzos de diciembre. Entonces, lo argumentaron señalando que el Ministerio no tenía intención de pactar un texto de la nueva ley que "realmente beneficie al conjunto del personal estatuario sin excepciones y sin discriminaciones entre colectivos profesionales".