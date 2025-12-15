Nuevas matrículas en las carreteras gallegas: los nuevos cambios para el 2026

El 2026 se acerca con multitud de cambios en el horizonte. Algunos de estos cambios se harán evidentes en las carreteras de Galicia y del resto del país desde el primer día del próximo año.

A partir del 1 de enero de 2026, todos los conductores tendrán tener la baliza V16 en su vehículo para poder circular por las carreteras gallegas y del resto del país. Además, también entrará en vigor la nueva ordenanza que regula las Zonas de Bajas Emisiones que afectará a los vehículos sin etiqueta y regulará la movilidad dependiendo de la letra que tengan en la pegatina.

Otro de los cambios, mucho menos comentado y más anecdótico, afectará a las matrículas que podremos ver el próximo año circulando por las carreteras gallegas.

Las nuevas matrículas de 2026

Mientras que 2025 marcó la llegada de las matrículas con la letra N, 2026 será el año en el que veremos la aparición de matrículas con la letra P y Q en los modelos más nuevos que rodarán por nuestras vías, aunque esta última letra puede presentar excepciones.

Y es que mucha gente lo desconoce, pero existen matrículas prohibidas o con restricciones en las carreteras españolas para evitar confusiones y ofensas. Un ejemplo son las combinaciones que dan lugar a palabras malsonantes como 'PUT', 'CUL' o 'KAK' y similares.

Asimismo, se restringen las letras que resulten fácilmente confundibles con otros números o letras. Este es el caso de la letra Q, que podría confundirse con una O; sucede lo mismo con la N y la Ñ.

La novedad del vehículo no es lo único que podemos conocer al ver una matrícula. Todavía podemos detectar que un coche tiene cierta antigüedad si indica la provincia en la que fue matriculado al principio de la serie de números y letras. Es el caso de los coches que empiezan por PO, en el caso de Pontevedra, o AB, si son de Albacete.

Desde la primera matrícula registrada del país en el 1900 en las Islas Baleares, la DGT ha introducido muchos cambios en la normativa que regula la matriculación. Muchos de estos cambios, como la exclusión de las vocales, están dirigidas a evitar combinaciones asociadas a palabras malsonantes, acrósticos y nombres propios como 'ETA', 'FBI', 'ANO' o 'EVA'.