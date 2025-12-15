34.553 personas han sido admitidas para optar a las 12.366 plazas de Formación Sanitaria Especializada 2025-2026

El Ministerio de Sanidad ha publicado hoy las listas provisionales de admitidos y no admitidos para las pruebas de Formación Sanitaria Especializada 2025-2026. Un total de 34.553 personas han sido admitidas para optar a una de las 12.366 plazas destinadas a personas tituladas universitarias en Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física. Esta oferta supone un incremento de 423 plazas respecto a la convocatoria anterior, lo que representa un crecimiento del 3,5%, señala Sanidad.

Las pruebas selectivas para el acceso a la Formación Sanitaria Especializada se celebrarán el sábado 24 de enero de 2026. Por categorías profesionales, se ofertan 9.276 plazas en Medicina; 2.279 en Enfermería; 362 en Farmacia; 280 en Psicología; 83 en Biología; 57 en Física y 29 en Química. El inicio del ejercicio está previsto para las 14:00 horas (13:00 horas en Canarias) adelantándose dos horas frente a las convocatorias previas. El plazo de presentación de subsanaciones a la lista de personas admitidas comienza el día 16 de diciembre de 2025 y finaliza el día 2 de enero de 2026, ambos inclusive.

Un 54% más

Desde el año 2018, el número total de plazas ofertadas se ha incrementado en un 54%, "lo que refleja el firme compromiso del Ministerio con la ampliación sostenida de la capacidad formativa del sistema", dice Sanidad. Esta política de expansión tiene como finalidad garantizar "una respuesta adecuada a los retos actuales y futuros de la atención sanitaria, asegurar el relevo generacional de los profesionales y consolidar un modelo de salud pública basado en la calidad, la equidad y la suficiencia de recursos humanos en todo el territorio nacional".

La convocatoria reserva un cupo específico de plazas tanto para personas con discapacidad como para aspirantes que no sean titulares de una autorización de residencia en España. En el caso de Medicina (MIR), se destinan 928 plazas al turno de personas con discapacidad y otras 928 a personas sin autorización de residencia. En Farmacia (FIR), se asignan 36 plazas al turno de discapacidad y 4 al cupo de personas extranjeras sin autorización de residencia.

En Enfermería (EIR), se reservan 228 plazas para aspirantes con discapacidad y 23 para quienes no disponen de dicha autorización. En las especialidades del ámbito de la Psicología (PIR), Química (QIR), Biología (BIR) y Física (RFIR), el número de plazas reservadas para personas con discapacidad es de 28, 3, 8 y 6, respectivamente.